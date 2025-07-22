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Путин примет министра юстиции Чуйченко - РИА Новости, 22.07.2025
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12:43 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/chuychenko-2030590253.html
Путин примет министра юстиции Чуйченко
Путин примет министра юстиции Чуйченко - РИА Новости, 22.07.2025
Путин примет министра юстиции Чуйченко
Президент России Владимир Путин во вторник примет министра юстиции РФ Константина Чуйченко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:43:00+03:00
2025-07-22T12:43:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
константин чуйченко
политика
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет министра юстиции РФ Константина Чуйченко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "С докладом у главы государства сегодня будет министр юстиции Константин Чуйченко", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, константин чуйченко, политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Константин Чуйченко, Политика
Путин примет министра юстиции Чуйченко

Песков: Путин во вторник примет министра юстиции РФ Чуйченко

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр юстиции РФ Константин Чуйченко на ПМЭФ-2025
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр юстиции РФ Константин Чуйченко на ПМЭФ-2025. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет министра юстиции РФ Константина Чуйченко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"С докладом у главы государства сегодня будет министр юстиции Константин Чуйченко", - сказал Песков журналистам.
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