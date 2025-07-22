https://ria.ru/20250722/chuychenko-2030590253.html

Путин примет министра юстиции Чуйченко

Путин примет министра юстиции Чуйченко - РИА Новости, 22.07.2025

Путин примет министра юстиции Чуйченко

Президент России Владимир Путин во вторник примет министра юстиции РФ Константина Чуйченко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:43:00+03:00

2025-07-22T12:43:00+03:00

2025-07-22T12:43:00+03:00

россия

дмитрий песков

владимир путин

константин чуйченко

политика

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет министра юстиции РФ Константина Чуйченко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "С докладом у главы государства сегодня будет министр юстиции Константин Чуйченко", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250318/slovar-2005749273.html

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2025

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россия, дмитрий песков, владимир путин, константин чуйченко, политика