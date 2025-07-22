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Чехия подписала контракт на поставку 24 бронемашин MARS - РИА Новости, 22.07.2025
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23:28 22.07.2025 (обновлено: 23:31 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/chekhiya-2030734280.html
Чехия подписала контракт на поставку 24 бронемашин MARS
Чехия подписала контракт на поставку 24 бронемашин MARS - РИА Новости, 22.07.2025
Чехия подписала контракт на поставку 24 бронемашин MARS
Чешское минобороны подписало во вторник контракт со шведской компанией SAAB Dynamics AB на закупку 24 колесных бронированных машин MARS с интегрированным... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T23:28:00+03:00
2025-07-22T23:31:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Чешское минобороны подписало во вторник контракт со шведской компанией SAAB Dynamics AB на закупку 24 колесных бронированных машин MARS с интегрированным зенитным ракетным комплексом RBS 70 NG, стоимость контракта составляет 4,2 миллиарда чешских крон (около 200 миллионов долларов), сообщило агентство ЧТК со ссылкой на минобороны. "Чешское оборонное ведомство закупает у шведской компании SAAB Dynamics AB 24 колесных бронированных машины MARS с интегрированным зенитным ракетным комплексом RBS 70 NG за 4,2 миллиарда крон. Системы RBS сверхмалой дальности будут установлены на машины с башенной станцией производства чешской компании SVOS", - говорится в сообщении. Поставки запланированы на 2028-2030 годы. Помимо указанной техники, контракт также предусматривает закупку восьми дополнительных переносных зенитных ракетных комплексов RBS 70 NG. Поставка также включает 80 ракет RBS 70, учебное оборудование и снаряжение, запасные части, оборудование для технического обслуживания и ремонта, а также для обучения личного состава.
https://ria.ru/20250720/eks-premer-2030247141.html
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в мире, чехия
В мире, Чехия
Чехия подписала контракт на поставку 24 бронемашин MARS

Минобороны Чехии подписало контракт на поставку бронемашин MARS на 4,2 млрд крон

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Чешское минобороны подписало во вторник контракт со шведской компанией SAAB Dynamics AB на закупку 24 колесных бронированных машин MARS с интегрированным зенитным ракетным комплексом RBS 70 NG, стоимость контракта составляет 4,2 миллиарда чешских крон (около 200 миллионов долларов), сообщило агентство ЧТК со ссылкой на минобороны.
"Чешское оборонное ведомство закупает у шведской компании SAAB Dynamics AB 24 колесных бронированных машины MARS с интегрированным зенитным ракетным комплексом RBS 70 NG за 4,2 миллиарда крон. Системы RBS сверхмалой дальности будут установлены на машины с башенной станцией производства чешской компании SVOS", - говорится в сообщении.
Поставки запланированы на 2028-2030 годы.
Помимо указанной техники, контракт также предусматривает закупку восьми дополнительных переносных зенитных ракетных комплексов RBS 70 NG. Поставка также включает 80 ракет RBS 70, учебное оборудование и снаряжение, запасные части, оборудование для технического обслуживания и ремонта, а также для обучения личного состава.
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