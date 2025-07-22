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Британия убеждала США повременить с вторжением в Ирак, пишет FT - РИА Новости, 22.07.2025
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14:48 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/britanija-2030625358.html
Британия убеждала США повременить с вторжением в Ирак, пишет FT
Британия убеждала США повременить с вторжением в Ирак, пишет FT - РИА Новости, 22.07.2025
Британия убеждала США повременить с вторжением в Ирак, пишет FT
Британское правительство попыталось убедить Соединенные Штаты повременить со вторжением в Ирак из опасений, что эта операция привела бы к потере власти... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:48:00+03:00
2025-07-22T14:48:00+03:00
в мире
ирак
сша
персидский залив
тони блэр
джордж буш (младший)
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ЛОНДОН, 22 июл - РИА Новости. Британское правительство попыталось убедить Соединенные Штаты повременить со вторжением в Ирак из опасений, что эта операция привела бы к потере власти премьер-министра Тони Блэра, сообщает во вторник газета Financial Times со ссылкой на опубликованные документы Национального архива страны. "Британия подталкивала США отложить вторжение в Ирак в 2003 году из опасений, что тогдашний премьер-министр сэр Тони Блэр потеряет власть", - говорится в статье. В частности, издание ссылается на конфиденциальный бриф-документ, подготовленный для Блэра перед его встречей с администрацией президента США Джорджа Буша в январе 2003 года, то есть за два месяца до начала вторжения. Согласно тексту брифа, масштаб военной кампании с бомбардировками, в пять раз значительнее, чем во время войны в Персидском заливе, стал бы "шоком во многих частях света". Отмечалось, что при более взвешенном подходе союзники смогли бы "достичь целей без единого выстрела". В документе фигурируют пункты, чтобы убедить Белый дом в том, что стратегия союзников "хотя и работает, но требует больше времени", а вторая резолюция Совбеза ООН "политически необходима для Соединенного Королевства, и почти определенно также юридически необходима". В ноябре 2002 года Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 1441 (2002), предоставляющую Ираку "последнюю возможность выполнить свои обязательства по разоружению". В ней говорилось, что "Совет неоднократно предупреждал Ирак, что дальнейшее нарушение им своих обязанностей приведет к серьезным для него последствиям". США и Британия выступили с предложением принять еще одну резолюцию, в которой была бы ясно обозначена угроза военного вмешательства в Ирак. На фоне угрозы наложения вето со стороны Франции новая резолюция была отозвана, а вторжение было обосновано текстом Резолюции 1441. "США не должны продвигать смену режима в Багдаде ценой смены режима в Лондоне", - говорится в другом докладе по итогам встречи в январе 2003 года советника Блэра по внешней политике Дэвида Мэннинга с Кондолизой Райс с американской стороны. В отдельном обзоре о США 2002 года посол Великобритании в Вашингтоне Кристофер Мейер выступил с критикой администрации Буша. По его словам, США сослужили "плохую службу своей риторикой: иногда высокопарной, неиомпериалистической, морализаторской, односторонней, воинственной". Как напоминает газета, в итоге военная кампания в Ираке ударила по рейтингам одобрения Блэра и усилила внутрипартийное давление уйти с поста премьера. Тони Блэр ушел в отставку в июне 2007 года.
https://ria.ru/20250622/ssha-2024566984.html
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в мире, ирак, сша, персидский залив, тони блэр, джордж буш (младший), кондолиза райс, оон
В мире, Ирак, США, Персидский залив, Тони Блэр, Джордж Буш (младший), Кондолиза Райс, ООН
Британия убеждала США повременить с вторжением в Ирак, пишет FT

FT: Британия просила США отложить вторжение в Ирак, чтобы Блэр не потерял власть

© AP Photo / John MooreАмериканские военнослужащие на месте президентского дворца, разрушенного бомбардировками ВВС, в Багдаде. 9 апреля 2003
Американские военнослужащие на месте президентского дворца, разрушенного бомбардировками ВВС, в Багдаде. 9 апреля 2003 - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / John Moore
Американские военнослужащие на месте президентского дворца, разрушенного бомбардировками ВВС, в Багдаде. 9 апреля 2003. Архивное фото
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ЛОНДОН, 22 июл - РИА Новости. Британское правительство попыталось убедить Соединенные Штаты повременить со вторжением в Ирак из опасений, что эта операция привела бы к потере власти премьер-министра Тони Блэра, сообщает во вторник газета Financial Times со ссылкой на опубликованные документы Национального архива страны.
"Британия подталкивала США отложить вторжение в Ирак в 2003 году из опасений, что тогдашний премьер-министр сэр Тони Блэр потеряет власть", - говорится в статье.
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В частности, издание ссылается на конфиденциальный бриф-документ, подготовленный для Блэра перед его встречей с администрацией президента США Джорджа Буша в январе 2003 года, то есть за два месяца до начала вторжения.
Согласно тексту брифа, масштаб военной кампании с бомбардировками, в пять раз значительнее, чем во время войны в Персидском заливе, стал бы "шоком во многих частях света". Отмечалось, что при более взвешенном подходе союзники смогли бы "достичь целей без единого выстрела".
В документе фигурируют пункты, чтобы убедить Белый дом в том, что стратегия союзников "хотя и работает, но требует больше времени", а вторая резолюция Совбеза ООН "политически необходима для Соединенного Королевства, и почти определенно также юридически необходима".
В ноябре 2002 года Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 1441 (2002), предоставляющую Ираку "последнюю возможность выполнить свои обязательства по разоружению". В ней говорилось, что "Совет неоднократно предупреждал Ирак, что дальнейшее нарушение им своих обязанностей приведет к серьезным для него последствиям". США и Британия выступили с предложением принять еще одну резолюцию, в которой была бы ясно обозначена угроза военного вмешательства в Ирак. На фоне угрозы наложения вето со стороны Франции новая резолюция была отозвана, а вторжение было обосновано текстом Резолюции 1441.
"США не должны продвигать смену режима в Багдаде ценой смены режима в Лондоне", - говорится в другом докладе по итогам встречи в январе 2003 года советника Блэра по внешней политике Дэвида Мэннинга с Кондолизой Райс с американской стороны.
В отдельном обзоре о США 2002 года посол Великобритании в Вашингтоне Кристофер Мейер выступил с критикой администрации Буша. По его словам, США сослужили "плохую службу своей риторикой: иногда высокопарной, неиомпериалистической, морализаторской, односторонней, воинственной".
Как напоминает газета, в итоге военная кампания в Ираке ударила по рейтингам одобрения Блэра и усилила внутрипартийное давление уйти с поста премьера.
Тони Блэр ушел в отставку в июне 2007 года.
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В миреИракСШАПерсидский заливТони БлэрДжордж Буш (младший)Кондолиза РайсООН
 
 
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