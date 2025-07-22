https://ria.ru/20250722/bpla-2030666642.html

Более 10 БПЛА самолетного типа выйдут на охрану красноярских лесов

Более 10 БПЛА самолетного типа выйдут на охрану красноярских лесов - РИА Новости, 22.07.2025

Более 10 БПЛА самолетного типа выйдут на охрану красноярских лесов

Более десятка новых дронов самолетного типа, разработанных красноярской компанией и способных преодолевать до 140 километров без подзарядки, пополнят авиапарк... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T17:06:00+03:00

2025-07-22T17:06:00+03:00

2025-07-22T17:06:00+03:00

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 22 июл - РИА Новости. Более десятка новых дронов самолетного типа, разработанных красноярской компанией и способных преодолевать до 140 километров без подзарядки, пополнят авиапарк беспилотных авиационных систем (БАС), работающий в лесной отрасли региона, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития Красноярского края. "Еще 11 беспилотников самолетного типа пополнят флот БАС в Красноярском крае... Новые аппараты закупили для нужд лесной отрасли в рамках реализации стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Красноярского края", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, беспилотники представляют собой самолеты с вертикальным взлетом и посадкой. Они полностью электрические, источником питания является аккумуляторная батарея. Способны находиться в воздухе до двух часов и преодолевать до 140 километров. Размах крыла составляет 3 метра, сборка и настройка аппарата не превышает 30 минут. Беспилотные летательные аппараты MiniSigma произведены красноярской компанией, которая большинство компонентов для таких больших беспилотников создает прямо на месте: от авионики до карбоновых лопастей. Новые аппараты передадут в лесничества края и лесную охрану. "В Красноярском крае действует несколько программ по развитию флота беспилотных авиационных систем: нацпроект "Беспилотные авиационные системы", региональная программа БАС. Проекты направлены на то, чтобы повысить достоверность и оперативность предоставления информации для принятия управленческих решений. Много внимания сегодня уделяется подготовке кадров для БАС, в частности, создаются 17 специальных зон для безопасного полета беспилотников в образовательных целях", – рассказал министр цифрового развития края Николай Распопин. По данным первого заместителя министра природных ресурсов и лесного комплекса края Алексея Большакова, в настоящее время флот беспилотников насчитывает 62 единицы. Отмечается, что в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" Красноярский край получил квоту на профильную подготовку сотрудников лесничеств, краевого Лесопожарного центра и Лесной охраны (определены 44 человека), которую реализуют "Университет 2035" совместно со специалистами красноярской компании-разработчика БАС.

https://ria.ru/20250721/khvoya-2030363250.html

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красноярский край, бпла