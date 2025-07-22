https://ria.ru/20250722/bpla-2030539442.html
В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА
В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 22.07.2025
В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Татарстане, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T08:17:00+03:00
2025-07-22T08:17:00+03:00
2025-07-22T08:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Татарстане, сообщается в приложении МЧС России. Опасность была объявлена на территории Татарстана в 01.42 мск, она длилась более шести часов. "Внимание! На территории Республики Татарстан режим "Беспилотная опасность" снят", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Республика Татарстан (Татарстан), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА
МЧС: опасность атаки беспилотников в Татарстане отменена