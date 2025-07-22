https://ria.ru/20250722/bpl-2030530444.html

В Ростовской области отразили атаку украинских БПЛА

В Ростовской области отразили атаку украинских БПЛА - РИА Новости, 22.07.2025

В Ростовской области отразили атаку украинских БПЛА

Военные отразили атаку украинских БПЛА в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T05:54:00+03:00

2025-07-22T05:54:00+03:00

2025-07-22T05:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

ростовская область

ростов-на-дону

миллерово

юрий слюсарь

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Военные отразили атаку украинских БПЛА в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "Ночью военные отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе", - написал глава региона. Слюсарь также отметил, что из-за падения обломков во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад Аксайского района загорелась растительность на участках, все возгорания были оперативно потушены. По предварительной информации, пострадавших среди людей нет, на место падения обломков выехали представители муниципалитета для уточнения последствий, добавил губернатор.

https://ria.ru/20250722/spetsoperatsiya-2030528405.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

ростов-на-дону

миллерово

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Дарья Буймова

безопасность, ростовская область, ростов-на-дону, миллерово, юрий слюсарь