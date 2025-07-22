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В Ростовской области отразили атаку украинских БПЛА - РИА Новости, 22.07.2025
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05:54 22.07.2025 (обновлено: 05:57 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/bpl-2030530444.html
В Ростовской области отразили атаку украинских БПЛА
В Ростовской области отразили атаку украинских БПЛА - РИА Новости, 22.07.2025
В Ростовской области отразили атаку украинских БПЛА
Военные отразили атаку украинских БПЛА в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T05:54:00+03:00
2025-07-22T05:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
ростов-на-дону
миллерово
юрий слюсарь
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Военные отразили атаку украинских БПЛА в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "Ночью военные отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе", - написал глава региона. Слюсарь также отметил, что из-за падения обломков во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад Аксайского района загорелась растительность на участках, все возгорания были оперативно потушены. По предварительной информации, пострадавших среди людей нет, на место падения обломков выехали представители муниципалитета для уточнения последствий, добавил губернатор.
https://ria.ru/20250722/spetsoperatsiya-2030528405.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
ростов-на-дону
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безопасность, ростовская область, ростов-на-дону, миллерово, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Миллерово, Юрий Слюсарь
В Ростовской области отразили атаку украинских БПЛА

Слюсарь: военные отразили атаку украинских БПЛА в Ростовской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Военные отразили атаку украинских БПЛА в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
"Ночью военные отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе", - написал глава региона.
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Слюсарь также отметил, что из-за падения обломков во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад Аксайского района загорелась растительность на участках, все возгорания были оперативно потушены.
По предварительной информации, пострадавших среди людей нет, на место падения обломков выехали представители муниципалитета для уточнения последствий, добавил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРостовская областьРостов-на-ДонуМиллеровоЮрий Слюсарь
 
 
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