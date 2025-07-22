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Сим-карты в китайских автомобилях не подпадут под действие запрета передачи
Сим-карты в китайских автомобилях не подпадут под действие запрета передачи - РИА Новости, 22.07.2025
Сим-карты в китайских автомобилях не подпадут под действие запрета передачи
Председатель комитета по информполитике Сергей Боярский заявил, что китайские SIM-карты, которые используются владельцами автомобилей, не попадают под... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:40:00+03:00
2025-07-22T14:40:00+03:00
2025-07-22T15:11:00+03:00
технологии
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Председатель комитета по информполитике Сергей Боярский заявил, что китайские SIM-карты, которые используются владельцами автомобилей, не попадают под ограничительные действия законопроекта о незаконной передаче другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы. Китайская SIM-карта нужна для создания мастер-аккаунта, который позволяет получить доступ ко всем возможностям автомобиля. Через них работают, в том числе мультимедиа, дистанционный запуск двигателя. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в третьем чтении законопроект группы депутатов о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы. "Никакого отношения к автомобилям этот закон не имеет, SIM-карты там китайские... китайские сим-карты не подпадают под действие", - сказал Боярский в ответ на вопрос журналистов о том, будет ли закон распространяться на китайские SIM-карты, которые используются в некоторых автомобилях.
https://ria.ru/20250716/telefon-2029386499.html
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технологии, сергей боярский, госдума рф, россия, сим-карта, авто, общество, закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
Технологии, Сергей Боярский, Госдума РФ, Россия, сим-карта, Авто, Общество, Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
Сим-карты в китайских автомобилях не подпадут под действие запрета передачи
Боярский: запрет передачи сим-карт не затронет таковые в китайских автомобилях