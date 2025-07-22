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Рогов сообщил об уличных боях в Малой Токмачке
Рогов сообщил об уличных боях в Малой Токмачке - РИА Новости, 22.07.2025
Рогов сообщил об уличных боях в Малой Токмачке
Уличные бои начались в Малой Токмачке на ореховском направлении запорожской линии фронта, российские штурмовые группы пробиваются к центру села, сообщил РИА... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T18:02:00+03:00
2025-07-22T18:02:00+03:00
2025-07-22T18:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
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запорожская область
днепр (река)
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Уличные бои начались в Малой Токмачке на ореховском направлении запорожской линии фронта, российские штурмовые группы пробиваются к центру села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Малая Токмачка - пригород города Орехов, который ВСУ превратили в крупный командный и логистический пункт. "В Малой Токмачке после относительного затишья начались уличные бои. Наши штурмовые группы пробиваются к центру населенного пункта, освободив за последние сутки около одного квадратного километра", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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россия, запорожская область, днепр (река), владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепр (река), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил об уличных боях в Малой Токмачке
Рогов: в Малой Токмачке на ореховском направлении начались уличные бои