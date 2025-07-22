https://ria.ru/20250722/boeviki-2030613511.html

Пятерым боевикам ВСУ, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор

Пятерым боевикам ВСУ, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор - РИА Новости, 22.07.2025

Пятерым боевикам ВСУ, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор

Пятеро украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 14 до 16 лет лишения свободы за совершение терактов, сообщается в Telegram-канале СК РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T14:08:00+03:00

2025-07-22T14:08:00+03:00

2025-07-22T14:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

сергей ткаченко

курская область

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следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пятеро украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 14 до 16 лет лишения свободы за совершение терактов, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора солдатам оператору Владимиру Дьяченко, стрелку Сергею Ткаченко, медику-стрелку Михаилу Белову, а также Павлу Каракулину и Владимиру Лыню. Он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области (пп. "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. Следствие установило, что они незаконно вторглись на территорию Курской области с оружием и гранатами, заняли позиции в населенных пунктах, применяя огонь против представителей ВС РФ, а также препятствовали эвакуации граждан из зоны боевых действий. "Приговором суда Ткаченко назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, Каракулину и Белову - 15 лет, Лыню - 14 лет, с отбыванием каждым из осужденных первых трех лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Дьяченко приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - добавили в СК.

https://ria.ru/20250722/plennyy--2030548197.html

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сергей ткаченко, курская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество