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Пятерым боевикам ВСУ, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор - РИА Новости, 22.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/boeviki-2030613511.html
Пятерым боевикам ВСУ, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор
Пятерым боевикам ВСУ, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор - РИА Новости, 22.07.2025
Пятерым боевикам ВСУ, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор
Пятеро украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 14 до 16 лет лишения свободы за совершение терактов, сообщается в Telegram-канале СК РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:08:00+03:00
2025-07-22T14:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей ткаченко
курская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пятеро украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 14 до 16 лет лишения свободы за совершение терактов, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора солдатам оператору Владимиру Дьяченко, стрелку Сергею Ткаченко, медику-стрелку Михаилу Белову, а также Павлу Каракулину и Владимиру Лыню. Он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области (пп. "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. Следствие установило, что они незаконно вторглись на территорию Курской области с оружием и гранатами, заняли позиции в населенных пунктах, применяя огонь против представителей ВС РФ, а также препятствовали эвакуации граждан из зоны боевых действий. "Приговором суда Ткаченко назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, Каракулину и Белову - 15 лет, Лыню - 14 лет, с отбыванием каждым из осужденных первых трех лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Дьяченко приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - добавили в СК.
https://ria.ru/20250722/plennyy--2030548197.html
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сергей ткаченко, курская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Специальная военная операция на Украине, Сергей Ткаченко, Курская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Пятерым боевикам ВСУ, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор

Пять военных ВСУ, вторгшихся в Курскую область, получили от 14 до 16 лет колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пятеро украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 14 до 16 лет лишения свободы за совершение терактов, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора солдатам оператору Владимиру Дьяченко, стрелку Сергею Ткаченко, медику-стрелку Михаилу Белову, а также Павлу Каракулину и Владимиру Лыню. Он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области (пп. "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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Следствие установило, что они незаконно вторглись на территорию Курской области с оружием и гранатами, заняли позиции в населенных пунктах, применяя огонь против представителей ВС РФ, а также препятствовали эвакуации граждан из зоны боевых действий.
"Приговором суда Ткаченко назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, Каракулину и Белову - 15 лет, Лыню - 14 лет, с отбыванием каждым из осужденных первых трех лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Дьяченко приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - добавили в СК.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ТкаченкоКурская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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