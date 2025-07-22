Стоимость новой американской подлодки выросла на 1,7 миллиарда долларов
Bloomberg: ВМС США увеличили стоимость новейшей подводной лодки на $1,7 млрд
Американская подводная лодка класса "Огайо". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. ВМС США подняли планку приблизительной стоимости создания первой подлодки нового поколения, оснащенной ядерным оружием, на 1,7 миллиарда долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление командования кораблестроения и вооружения военно-морских сил.
"ВМС повысили оценочную стоимость первой из своих атомных подводных лодок нового поколения на 1,7 миллиарда долларов, что стало еще одним ударом по программе, являющейся центральным элементом планов модернизации ВМС", - говорится в публикации агентства.
Согласно данным Блумберг, стоимость проекта теперь составит не менее 16,1 миллиарда долларов, что почти на 12% больше, чем прогнозировалось при первичном согласовании выделения целевых средств конгрессом в 2021 году. Агентство также отмечает, что, по данным ВМС, рост цены проекта вызван инфляцией и повышением стоимости рабочей силы, а также неэффективностью подрядчиков.
В докладе "Росконгресса" от ноября 2024 года сообщалось, что с начала 2030-х годов находящиеся на вооружении ВМС США подводные лодки с баллистическими ракетами класса Ohio будут заменяться атомными ракетоносцами класса Columbia. Их общее количество будет доведено минимум до 12 субмарин против нынешних 14 у Ohio, добавлялось в документе.
ВМС США потратили на содержание кораблей больше, чем запрашивали
31 января, 22:34