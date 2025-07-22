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Следствие считает, что Дудь* собирал сведения о военной деятельности России - РИА Новости, 22.07.2025
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19:51 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/bloger-2030716562.html
Следствие считает, что Дудь* собирал сведения о военной деятельности России
Следствие считает, что Дудь* собирал сведения о военной деятельности России - РИА Новости, 22.07.2025
Следствие считает, что Дудь* собирал сведения о военной деятельности России
Блогеру Юрию Дудю* заочно предъявлено обвинение в неисполнении предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах обязанностей, совершенном лицом,... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T19:51:00+03:00
2025-07-22T19:51:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Блогеру Юрию Дудю* заочно предъявлено обвинение в неисполнении предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах обязанностей, совершенном лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, сообщили РИА Новости в суде. "Дудю* заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 330.1 УК РФ", - рассказал собеседник агентства. Указанная часть статьи предусматривает уголовную ответственность за неисполнение установленной законодательством Российской Федерации обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации, следует из текста УК РФ.* признан иноагентом в РФ.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие считает, что Дудь* собирал сведения о военной деятельности России

Дудю заочно предъявили обвинение в сборе сведений о военной деятельности РФ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЖурналист Юрий Дудь*
Журналист Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Блогеру Юрию Дудю* заочно предъявлено обвинение в неисполнении предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах обязанностей, совершенном лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, сообщили РИА Новости в суде.
"Дудю* заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 330.1 УК РФ", - рассказал собеседник агентства.
Указанная часть статьи предусматривает уголовную ответственность за неисполнение установленной законодательством Российской Федерации обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации, следует из текста УК РФ.
* признан иноагентом в РФ.
Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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