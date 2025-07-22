https://ria.ru/20250722/bloger-2030716562.html

Следствие считает, что Дудь* собирал сведения о военной деятельности России

Следствие считает, что Дудь* собирал сведения о военной деятельности России - РИА Новости, 22.07.2025

Следствие считает, что Дудь* собирал сведения о военной деятельности России

Блогеру Юрию Дудю* заочно предъявлено обвинение в неисполнении предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах обязанностей, совершенном лицом,... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T19:51:00+03:00

2025-07-22T19:51:00+03:00

2025-07-22T19:51:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Блогеру Юрию Дудю* заочно предъявлено обвинение в неисполнении предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах обязанностей, совершенном лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, сообщили РИА Новости в суде. "Дудю* заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 330.1 УК РФ", - рассказал собеседник агентства. Указанная часть статьи предусматривает уголовную ответственность за неисполнение установленной законодательством Российской Федерации обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации, следует из текста УК РФ.* признан иноагентом в РФ.

https://ria.ru/20250722/dud-2030709821.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)