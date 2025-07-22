https://ria.ru/20250722/bloger-2030716562.html
Следствие считает, что Дудь* собирал сведения о военной деятельности России
Следствие считает, что Дудь* собирал сведения о военной деятельности России - РИА Новости, 22.07.2025
Следствие считает, что Дудь* собирал сведения о военной деятельности России
Блогеру Юрию Дудю* заочно предъявлено обвинение в неисполнении предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах обязанностей, совершенном лицом,... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T19:51:00+03:00
2025-07-22T19:51:00+03:00
2025-07-22T19:51:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755348606_0:66:2880:1686_1920x0_80_0_0_ba319dd17cde628e7f83278af564f03e.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Блогеру Юрию Дудю* заочно предъявлено обвинение в неисполнении предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах обязанностей, совершенном лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, сообщили РИА Новости в суде. "Дудю* заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 330.1 УК РФ", - рассказал собеседник агентства. Указанная часть статьи предусматривает уголовную ответственность за неисполнение установленной законодательством Российской Федерации обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации, следует из текста УК РФ.* признан иноагентом в РФ.
https://ria.ru/20250722/dud-2030709821.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755348606_324:0:2716:1794_1920x0_80_0_0_e4d3d3252f784c4ef80fa8d0febcdac4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие считает, что Дудь* собирал сведения о военной деятельности России
Дудю заочно предъявили обвинение в сборе сведений о военной деятельности РФ