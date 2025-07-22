https://ria.ru/20250722/bloger-2030649792.html

Суд дал три года колонии-поселения блогеру Гаджиеву

Суд дал три года колонии-поселения блогеру Гаджиеву - РИА Новости, 22.07.2025

Суд дал три года колонии-поселения блогеру Гаджиеву

Суд в подмосковном Одинцово приговорил к трем годам колонии-поселения автоблогера Гаджи Гаджиева, сбившего двух человек во время дрифта в Одинцово, сообщает... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T16:07:00+03:00

2025-07-22T16:07:00+03:00

2025-07-22T16:07:00+03:00

происшествия

одинцово

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Суд в подмосковном Одинцово приговорил к трем годам колонии-поселения автоблогера Гаджи Гаджиева, сбившего двух человек во время дрифта в Одинцово, сообщает прокуратура Московской области. "Гаджиеву судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом 200 тысяч рублей и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на 2 года 6 месяцев. Отбывать наказание осужденному предстоит в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил", - говорится в сообщении. Гаджиев был признан виновным по статьям 267.1 УК РФ (совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств) и пункту "б" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения). В ноябре 2024 года подмосковный главк МВД сообщал, что 26-летний автоблогер, который ночью 16 ноября во время дрифта на BMW въехал в зрителей на обочине на федеральной трассе в Одинцово, пришёл с повинной в отдел полиции. По данным подмосковной прокуратуры, пострадавшие были госпитализированы, причем одной из пострадавших причинен тяжкий вред здоровью, фигурант скрылся с места происшествия, а ранее "неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение грубых нарушений в области дорожного движения".

https://ria.ru/20250722/sud-2030515858.html

https://ria.ru/20250721/delo-2030455189.html

одинцово

россия

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