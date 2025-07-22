https://ria.ru/20250722/bespilotnik-2030673643.html
В Курской области украинский беспилотник атаковал АЗС
В Курской области украинский беспилотник атаковал АЗС - РИА Новости, 22.07.2025
В Курской области украинский беспилотник атаковал АЗС
Украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в Рыльском районе Курской области, пострадал мотоциклист, сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T17:17:00+03:00
2025-07-22T17:17:00+03:00
2025-07-22T17:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
рыльский район
курская область
александр хинштейн
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg
КУРСК, 22 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в Рыльском районе Курской области, пострадал мотоциклист, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Сегодня вражеский беспилотник атаковал автозаправочную станцию на хуторе Фонов Рыльского района. В результате атаки пострадал 32-летний водитель мотоцикла. С ссадинами на животе и руке он госпитализирован в Рыльскую ЦРБ. Желаю скорейшего выздоровления!" - написал Хинштейн в Telegram-канале. Он добавил, что в результате удара также повреждены два автомобиля и кровля автозаправочной станции.
https://ria.ru/20250608/bespilotnik-2021674248.html
рыльский район
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_63:0:1864:1351_1920x0_80_0_0_728a6506dd0f1ec10597b4e0deb8dc91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рыльский район, курская область, александр хинштейн, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Рыльский район, Курская область, Александр Хинштейн, Происшествия
В Курской области украинский беспилотник атаковал АЗС
Хинштейн: украинский БПЛА атаковал АЗС в Курской области, пострадал мотоциклист