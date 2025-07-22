https://ria.ru/20250722/bespilotnik-2030673643.html

В Курской области украинский беспилотник атаковал АЗС

В Курской области украинский беспилотник атаковал АЗС - РИА Новости, 22.07.2025

В Курской области украинский беспилотник атаковал АЗС

Украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в Рыльском районе Курской области, пострадал мотоциклист, сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T17:17:00+03:00

2025-07-22T17:17:00+03:00

2025-07-22T17:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

рыльский район

курская область

александр хинштейн

происшествия

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КУРСК, 22 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в Рыльском районе Курской области, пострадал мотоциклист, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Сегодня вражеский беспилотник атаковал автозаправочную станцию на хуторе Фонов Рыльского района. В результате атаки пострадал 32-летний водитель мотоцикла. С ссадинами на животе и руке он госпитализирован в Рыльскую ЦРБ. Желаю скорейшего выздоровления!" - написал Хинштейн в Telegram-канале. Он добавил, что в результате удара также повреждены два автомобиля и кровля автозаправочной станции.

https://ria.ru/20250608/bespilotnik-2021674248.html

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рыльский район, курская область, александр хинштейн, происшествия