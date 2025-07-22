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В Курской области украинский беспилотник атаковал АЗС - РИА Новости, 22.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/bespilotnik-2030673643.html
В Курской области украинский беспилотник атаковал АЗС
В Курской области украинский беспилотник атаковал АЗС - РИА Новости, 22.07.2025
В Курской области украинский беспилотник атаковал АЗС
Украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в Рыльском районе Курской области, пострадал мотоциклист, сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T17:17:00+03:00
2025-07-22T17:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
рыльский район
курская область
александр хинштейн
происшествия
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КУРСК, 22 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в Рыльском районе Курской области, пострадал мотоциклист, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Сегодня вражеский беспилотник атаковал автозаправочную станцию на хуторе Фонов Рыльского района. В результате атаки пострадал 32-летний водитель мотоцикла. С ссадинами на животе и руке он госпитализирован в Рыльскую ЦРБ. Желаю скорейшего выздоровления!" - написал Хинштейн в Telegram-канале. Он добавил, что в результате удара также повреждены два автомобиля и кровля автозаправочной станции.
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рыльский район
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рыльский район, курская область, александр хинштейн, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Рыльский район, Курская область, Александр Хинштейн, Происшествия
В Курской области украинский беспилотник атаковал АЗС

Хинштейн: украинский БПЛА атаковал АЗС в Курской области, пострадал мотоциклист

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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КУРСК, 22 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в Рыльском районе Курской области, пострадал мотоциклист, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Сегодня вражеский беспилотник атаковал автозаправочную станцию на хуторе Фонов Рыльского района. В результате атаки пострадал 32-летний водитель мотоцикла. С ссадинами на животе и руке он госпитализирован в Рыльскую ЦРБ. Желаю скорейшего выздоровления!" - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Он добавил, что в результате удара также повреждены два автомобиля и кровля автозаправочной станции.
Успенский кафедральный собор в Рыльске Курской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
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8 июня, 21:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРыльский районКурская областьАлександр ХинштейнПроисшествия
 
 
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