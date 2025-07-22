https://ria.ru/20250722/belorussiya-2030721214.html

Белоруссия заявила о готовности перенимать опыт КНР в борьбе с экстремизмом

Белоруссия заявила о готовности перенимать опыт КНР в борьбе с экстремизмом - РИА Новости, 22.07.2025

Белоруссия заявила о готовности перенимать опыт КНР в борьбе с экстремизмом

МВД Белоруссии заинтересовано перенимать опыт коллег из КНР в борьбе с экстремизмом, оргпреступностью и в сфере обеспечения общественной безопасности, Китаю... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T20:28:00+03:00

2025-07-22T20:28:00+03:00

2025-07-22T20:28:00+03:00

в мире

китай

белоруссия

ван сяохун

иван кубраков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600511106_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_2973944296926858380aa549b157ddc3.jpg

МИНСК, 22 июл – РИА Новости. МВД Белоруссии заинтересовано перенимать опыт коллег из КНР в борьбе с экстремизмом, оргпреступностью и в сфере обеспечения общественной безопасности, Китаю интересен белорусский опыт по борьбе с киберпреступностью, сообщила пресс-служба белорусского министерства. Как сообщила пресс-служба МВД, делегация белорусского министерства во главе с Иваном Кубраковым находится с визитом в Китае. Руководитель белорусского милицейского ведомства встретился с министром общественной безопасности этой страны Ваном Сяохуном. "Заинтересованы в изучении вашего опыта в борьбе с транснациональной оргпреступностью, экстремизмом и терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией, в обеспечении общественного порядка во время проведения крупных общественно-политических и спортивных мероприятий, а также деятельности подразделений, осуществляющих видеонаблюдение и видеоаналитику. Особенный интерес вызывают новые модели персональных видеорегистраторов", - приводятся пресс-службой слова Кубракова в Telegram-канале МВД. Он подчеркнул, что белорусская сторона готова к взаимодействию специальных и территориальных подразделений, установлению новых контактов и обмену курсантами между ведомственными учебными заведениями в сфере подготовки кадров. Министр предложил развивать партнерство в сфере организации ежегодных поездок для оздоровления детей отличившихся милиционеров и военнослужащих, а также тех, кто погиб или получил ранения при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, он выступил с инициативой об обмене сотрудниками для санаторно-курортного лечения. В свою очередь Ван Сяохун заявил, что сотрудничество двух стран уже дает реальные результаты, особенно в борьбе с трансграничной преступностью, охране общественного порядка, противодействии наркобизнесу и экстремизму. Он высказал особую заинтересованность в изучении белорусского опыта в сфере борьбы с киберпреступностью и обмена информацией, заострил внимание на вопросах совместного раскрытия экономических преступлений и обеспечения безопасности проектов программы "Один пояс - один путь".

https://ria.ru/20250722/ryzhenkov-2030707028.html

https://ria.ru/20250630/glavy-2026331406.html

китай

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, белоруссия, ван сяохун, иван кубраков