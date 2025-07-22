Рейтинг@Mail.ru
Белгородские депутаты одобрили проект памятника в память о жертвах атак ВСУ - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:05 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/belgorod-2030704569.html
Белгородские депутаты одобрили проект памятника в память о жертвах атак ВСУ
Белгородские депутаты одобрили проект памятника в память о жертвах атак ВСУ - РИА Новости, 22.07.2025
Белгородские депутаты одобрили проект памятника в память о жертвах атак ВСУ
Депутаты городского совета Белгорода поддержали проект установки памятника в память о жителях, погибших в результате атак ВСУ, мемориал будет расположен на... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T19:05:00+03:00
2025-07-22T19:05:00+03:00
белгород
белгородская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571514280_0:308:3008:2000_1920x0_80_0_0_dc254a21091e374ff2ec9fcc61b296f1.jpg
БЕЛГОРОД, 22 июл – РИА Новости. Депутаты городского совета Белгорода поддержали проект установки памятника в память о жителях, погибших в результате атак ВСУ, мемориал будет расположен на месте трагедии 30 декабря 2023 года, рассказали в городской администрации. Установка нового памятника на месте повреждённого арт-объекта "Сердце" вызвала широкий резонанс среди жителей. Новый мемориал — бронзовая скульптура ангела с раной в форме сердца — поддержали власти и родственники погибших, но часть горожан выступила за другое место установки. Митрополит Иоанн предложил перенести старое "Сердце" в музей и учесть другие пожелания горожан. "Депутаты городского совета одобрили проект решения об увековечении памяти белгородцев, погибших в результате атак ВСУ на мирное население. Памятник будет установлен на месте трагедии 30 декабря 2023 года. Проект разработал Андрей Коробцов – известный российский скульптор, член Московского Союза художников. Одна из наиболее масштабных и известных его работ – Ржевский мемориал Советскому Солдату", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии. Отмечается, что концепцию памятника представила начальник областного управления архитектуры Галина Горожанкина. По ее словам, монумент станет символом памяти о всех жертвах обстрелов ВСУ в Белгородской области. Идея заключается в изображении ангела с крыльями в форме сердца, уносящего ребенка с места трагедии. На крыле ангела будет рана, как и на арт-объекте "Сердце", рана и сколы на постаменте будут светиться красным цветом. В мэрии добавили, что арт-объект сейчас реставрируется, после чего будет выставлен в краеведческом музее. "Строителям понадобится около 4 месяцев, чтобы подготовить площадку для мемориала – перенести инженерные сети, сделать прочный фундамент, восстановить благоустройство. Размер памятника с постаментом – пять метров, вес – около 4 тонн. Он будет выполнен из бронзы", - уточнили в горадминистрации. Тридцатого декабря 2023 года ВСУ нанесли удар по центру Белгорода, в результате массированного украинского обстрела погибли 25 человек, включая маленьких детей, и еще более 100 человек были ранены. На следующий день около арт-объекта "Сердце" на улице 50-летия Белгородской области образовался народный мемориал, куда жители несли цветы и игрушки в память о погибших. Само "Сердце" в тот день было изрешечено осколками и стало символом скорби для всех белгородцев.
https://ria.ru/20250319/desnogorsk-2005919302.html
https://ria.ru/20250718/mordoviya-2029994231.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571514280_341:0:3008:2000_1920x0_80_0_0_d91301c48de9889e867bfbbd2b504a77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, белгородская область, общество
Белгород, Белгородская область, Общество
Белгородские депутаты одобрили проект памятника в память о жертвах атак ВСУ

Белгородские депутаты поддержали проект мемориала в память о жертвах атак ВСУ

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Владимир Корнев
Перейти в медиабанк
Вид на город Белгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 22 июл – РИА Новости. Депутаты городского совета Белгорода поддержали проект установки памятника в память о жителях, погибших в результате атак ВСУ, мемориал будет расположен на месте трагедии 30 декабря 2023 года, рассказали в городской администрации.
Установка нового памятника на месте повреждённого арт-объекта "Сердце" вызвала широкий резонанс среди жителей. Новый мемориал — бронзовая скульптура ангела с раной в форме сердца — поддержали власти и родственники погибших, но часть горожан выступила за другое место установки. Митрополит Иоанн предложил перенести старое "Сердце" в музей и учесть другие пожелания горожан.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин во время встречи с участниками СВО и их семьями - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В смоленском Десногорске установят мемориал в честь бойцов СВО
19 марта, 11:44
"Депутаты городского совета одобрили проект решения об увековечении памяти белгородцев, погибших в результате атак ВСУ на мирное население. Памятник будет установлен на месте трагедии 30 декабря 2023 года. Проект разработал Андрей Коробцов – известный российский скульптор, член Московского Союза художников. Одна из наиболее масштабных и известных его работ – Ржевский мемориал Советскому Солдату", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.
Отмечается, что концепцию памятника представила начальник областного управления архитектуры Галина Горожанкина. По ее словам, монумент станет символом памяти о всех жертвах обстрелов ВСУ в Белгородской области. Идея заключается в изображении ангела с крыльями в форме сердца, уносящего ребенка с места трагедии. На крыле ангела будет рана, как и на арт-объекте "Сердце", рана и сколы на постаменте будут светиться красным цветом. В мэрии добавили, что арт-объект сейчас реставрируется, после чего будет выставлен в краеведческом музее.
"Строителям понадобится около 4 месяцев, чтобы подготовить площадку для мемориала – перенести инженерные сети, сделать прочный фундамент, восстановить благоустройство. Размер памятника с постаментом – пять метров, вес – около 4 тонн. Он будет выполнен из бронзы", - уточнили в горадминистрации.
Тридцатого декабря 2023 года ВСУ нанесли удар по центру Белгорода, в результате массированного украинского обстрела погибли 25 человек, включая маленьких детей, и еще более 100 человек были ранены. На следующий день около арт-объекта "Сердце" на улице 50-летия Белгородской области образовался народный мемориал, куда жители несли цветы и игрушки в память о погибших. Само "Сердце" в тот день было изрешечено осколками и стало символом скорби для всех белгородцев.
Памятник героям СВО и локальных войн - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Памятник героям СВО и локальных войн открыли в мордовском Краснослободске
18 июля, 16:11
 
БелгородБелгородская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала