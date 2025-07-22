Белгородские депутаты одобрили проект памятника в память о жертвах атак ВСУ
Белгородские депутаты поддержали проект мемориала в память о жертвах атак ВСУ
Вид на город Белгород. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 июл – РИА Новости. Депутаты городского совета Белгорода поддержали проект установки памятника в память о жителях, погибших в результате атак ВСУ, мемориал будет расположен на месте трагедии 30 декабря 2023 года, рассказали в городской администрации.
Установка нового памятника на месте повреждённого арт-объекта "Сердце" вызвала широкий резонанс среди жителей. Новый мемориал — бронзовая скульптура ангела с раной в форме сердца — поддержали власти и родственники погибших, но часть горожан выступила за другое место установки. Митрополит Иоанн предложил перенести старое "Сердце" в музей и учесть другие пожелания горожан.
"Депутаты городского совета одобрили проект решения об увековечении памяти белгородцев, погибших в результате атак ВСУ на мирное население. Памятник будет установлен на месте трагедии 30 декабря 2023 года. Проект разработал Андрей Коробцов – известный российский скульптор, член Московского Союза художников. Одна из наиболее масштабных и известных его работ – Ржевский мемориал Советскому Солдату", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.
Отмечается, что концепцию памятника представила начальник областного управления архитектуры Галина Горожанкина. По ее словам, монумент станет символом памяти о всех жертвах обстрелов ВСУ в Белгородской области. Идея заключается в изображении ангела с крыльями в форме сердца, уносящего ребенка с места трагедии. На крыле ангела будет рана, как и на арт-объекте "Сердце", рана и сколы на постаменте будут светиться красным цветом. В мэрии добавили, что арт-объект сейчас реставрируется, после чего будет выставлен в краеведческом музее.
"Строителям понадобится около 4 месяцев, чтобы подготовить площадку для мемориала – перенести инженерные сети, сделать прочный фундамент, восстановить благоустройство. Размер памятника с постаментом – пять метров, вес – около 4 тонн. Он будет выполнен из бронзы", - уточнили в горадминистрации.
Тридцатого декабря 2023 года ВСУ нанесли удар по центру Белгорода, в результате массированного украинского обстрела погибли 25 человек, включая маленьких детей, и еще более 100 человек были ранены. На следующий день около арт-объекта "Сердце" на улице 50-летия Белгородской области образовался народный мемориал, куда жители несли цветы и игрушки в память о погибших. Само "Сердце" в тот день было изрешечено осколками и стало символом скорби для всех белгородцев.