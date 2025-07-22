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В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 22.07.2025
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11:56 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/belgorod-2030578909.html
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 22.07.2025
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ
Мужчина, пострадавший утром в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в хуторе Леоновка Белгородской области, скончался в больнице, сообщил губернатор Вячеслав РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T11:56:00+03:00
2025-07-22T11:56:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Мужчина, пострадавший утром в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в хуторе Леоновка Белгородской области, скончался в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее губернатор рассказал, что в Валуйском округе в хуторе Леоновка украинский беспилотник ударил по автомобилю, ранены двое мужчин. У одного пострадавшего - в тяжелом состоянии - проникающее ранение грудной клетки, а также множественные осколочные ранения. У второго мужчины - осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у него ранения средней степени тяжести. "В больнице в отделении реанимации скончался мужчина, пострадавший сегодня утром в результате удара беспилотника по автомобилю в хуторе Леоновка Валуйского округа. Он находился в крайне тяжёлом состоянии, и врачи делали всё возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти его не удалось", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ

Гладков: пострадавший при ударе БПЛА ВСУ по машине в Леоновке умер в больнице

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Мужчина, пострадавший утром в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в хуторе Леоновка Белгородской области, скончался в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор рассказал, что в Валуйском округе в хуторе Леоновка украинский беспилотник ударил по автомобилю, ранены двое мужчин. У одного пострадавшего - в тяжелом состоянии - проникающее ранение грудной клетки, а также множественные осколочные ранения. У второго мужчины - осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у него ранения средней степени тяжести.
"В больнице в отделении реанимации скончался мужчина, пострадавший сегодня утром в результате удара беспилотника по автомобилю в хуторе Леоновка Валуйского округа. Он находился в крайне тяжёлом состоянии, и врачи делали всё возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти его не удалось", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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