https://ria.ru/20250722/belgorod-2030578909.html

В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 22.07.2025

В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ

Мужчина, пострадавший утром в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в хуторе Леоновка Белгородской области, скончался в больнице, сообщил губернатор Вячеслав РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T11:56:00+03:00

2025-07-22T11:56:00+03:00

2025-07-22T11:56:00+03:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Мужчина, пострадавший утром в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в хуторе Леоновка Белгородской области, скончался в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее губернатор рассказал, что в Валуйском округе в хуторе Леоновка украинский беспилотник ударил по автомобилю, ранены двое мужчин. У одного пострадавшего - в тяжелом состоянии - проникающее ранение грудной клетки, а также множественные осколочные ранения. У второго мужчины - осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у него ранения средней степени тяжести. "В больнице в отделении реанимации скончался мужчина, пострадавший сегодня утром в результате удара беспилотника по автомобилю в хуторе Леоновка Валуйского округа. Он находился в крайне тяжёлом состоянии, и врачи делали всё возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти его не удалось", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины