В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ
Гладков: пострадавший при ударе БПЛА ВСУ по машине в Леоновке умер в больнице
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Мужчина, пострадавший утром в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в хуторе Леоновка Белгородской области, скончался в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор рассказал, что в Валуйском округе в хуторе Леоновка украинский беспилотник ударил по автомобилю, ранены двое мужчин. У одного пострадавшего - в тяжелом состоянии - проникающее ранение грудной клетки, а также множественные осколочные ранения. У второго мужчины - осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у него ранения средней степени тяжести.
"В больнице в отделении реанимации скончался мужчина, пострадавший сегодня утром в результате удара беспилотника по автомобилю в хуторе Леоновка Валуйского округа. Он находился в крайне тяжёлом состоянии, и врачи делали всё возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти его не удалось", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.
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