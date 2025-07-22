https://ria.ru/20250722/belgorod-2030575814.html

ВСУ за сутки выпустили более 70 боеприпасов по Белгородской области

ВСУ за сутки выпустили более 70 боеприпасов по Белгородской области - РИА Новости, 22.07.2025

ВСУ за сутки выпустили более 70 боеприпасов по Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 70 боеприпасов по Грайворонскому округу и Краснояружскому району Белгородской области, пострадали три... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T11:45:00+03:00

2025-07-22T11:45:00+03:00

2025-07-22T11:45:00+03:00

происшествия

белгородская область

украина

грайворон

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 70 боеприпасов по Грайворонскому округу и Краснояружскому району Белгородской области, пострадали три мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 29 населенных пунктов в семи районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 78 боеприпасов и зафиксированы атаки 64 беспилотниками, из них 24 сбиты и подавлены. Различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, двух частных домовладениях, предприятии, социальном объекте, трех сельхозпредприятиях и 7 транспортных средствах. "В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворону, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дроновка, Козинка, Новостроевка-Вторая и Пороз выпущено 34 боеприпаса в ходе 8 обстрелов и совершены атаки 4 беспилотников. Пострадавших и повреждений нет. В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Репяховка и Староселье подверглись 9 обстрелам, в ходе которых выпущено 43 боеприпаса, и атакам 16 БПЛА", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по двум селам совершены атаки 2 БПЛА, в Волоконовском районе зафиксирована атака FPV-дрона. В Ракитянском районе два населенных пункта атакованы 4 беспилотниками, за медпомощью обратилась женщина, уточнил губернатор. "В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Борки, Двулучное, Казинка и хутор Леоновка атакованы 16 беспилотниками… В результате атаки беспилотника на автомобиль ранены двое мужчин… В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Муром и Новая Таволжанка подверглись атакам 21 беспилотника, 18 из которых сбиты и подавлены. В селе Ржевка в результате прилёта боеприпаса на территории одного из предприятий повреждены три помещения", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

украина

грайворон

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происшествия, белгородская область, украина, грайворон, вячеслав гладков