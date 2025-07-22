https://ria.ru/20250722/baza-2030716394.html

Журналистку Baza допрашивают в качестве свидетеля, заявил ее адвокат

Журналистку Baza допрашивают в качестве свидетеля, заявил ее адвокат - РИА Новости, 22.07.2025

Журналистку Baza допрашивают в качестве свидетеля, заявил ее адвокат

Журналистку канала Baza Татьяну Лукьянову допрашивают в СК в качестве свидетеля, сообщил журналистам ее адвокат Матвей Цзен. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T19:50:00+03:00

2025-07-22T19:50:00+03:00

2025-07-22T19:50:00+03:00

россия

москва

красноярский край

глеб трифонов

следственный комитет россии (ск рф)

telegram-канал baza

обыски в офисе telegram-канала baza

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Журналистку канала Baza Татьяну Лукьянову допрашивают в СК в качестве свидетеля, сообщил журналистам ее адвокат Матвей Цзен. Во вторник полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, и в квартиру главреда Глеба Трифонова, которого забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). Как передавал корреспондент РИА Новости, из офиса правоохранители вынесли несколько коробок и мешков. Позже Михальчик сообщил агентству, что следственные действия в офисе завершились. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщал СК РФ. "Мою подзащитную допрашивают в качестве свидетеля. Сейчас объявлен перерыв следственных действий. Будут ли потом в отношении нас приниматься какие-то процессуальные решения, то есть, о задержании или привлечении к ответственности, я не знаю", - сказал адвокат. Шестидесятипятилетняя Лукьянова - одна из пяти сотрудников Baza, доставленных в СК. Двое из них были отпущены ближе к 16.00, сообщил адвокат.

https://ria.ru/20250722/zaderzhanie-2030700677.html

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