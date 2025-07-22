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Журналистку Baza допрашивают в качестве свидетеля, заявил ее адвокат - РИА Новости, 22.07.2025
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19:50 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/baza-2030716394.html
Журналистку Baza допрашивают в качестве свидетеля, заявил ее адвокат
Журналистку Baza допрашивают в качестве свидетеля, заявил ее адвокат - РИА Новости, 22.07.2025
Журналистку Baza допрашивают в качестве свидетеля, заявил ее адвокат
Журналистку канала Baza Татьяну Лукьянову допрашивают в СК в качестве свидетеля, сообщил журналистам ее адвокат Матвей Цзен. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T19:50:00+03:00
2025-07-22T19:50:00+03:00
россия
москва
красноярский край
глеб трифонов
следственный комитет россии (ск рф)
telegram-канал baza
обыски в офисе telegram-канала baza
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Журналистку канала Baza Татьяну Лукьянову допрашивают в СК в качестве свидетеля, сообщил журналистам ее адвокат Матвей Цзен. Во вторник полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, и в квартиру главреда Глеба Трифонова, которого забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). Как передавал корреспондент РИА Новости, из офиса правоохранители вынесли несколько коробок и мешков. Позже Михальчик сообщил агентству, что следственные действия в офисе завершились. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщал СК РФ. "Мою подзащитную допрашивают в качестве свидетеля. Сейчас объявлен перерыв следственных действий. Будут ли потом в отношении нас приниматься какие-то процессуальные решения, то есть, о задержании или привлечении к ответственности, я не знаю", - сказал адвокат. Шестидесятипятилетняя Лукьянова - одна из пяти сотрудников Baza, доставленных в СК. Двое из них были отпущены ближе к 16.00, сообщил адвокат.
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россия, москва, красноярский край, глеб трифонов, следственный комитет россии (ск рф), telegram-канал baza, обыски в офисе telegram-канала baza
Россия, Москва, Красноярский край, Глеб Трифонов, Следственный комитет России (СК РФ), Telegram-канал Baza, Обыски в офисе Telegram-канала Baza
Журналистку Baza допрашивают в качестве свидетеля, заявил ее адвокат

Адвокат Цзен: журналистку Baza Лукьянову допрашивают в качестве свидетеля

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОбыски в офисе Telegram-канала Baza в Москве
Обыски в офисе Telegram-канала Baza в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Обыски в офисе Telegram-канала Baza в Москве
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Журналистку канала Baza Татьяну Лукьянову допрашивают в СК в качестве свидетеля, сообщил журналистам ее адвокат Матвей Цзен.
Во вторник полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, и в квартиру главреда Глеба Трифонова, которого забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). Как передавал корреспондент РИА Новости, из офиса правоохранители вынесли несколько коробок и мешков. Позже Михальчик сообщил агентству, что следственные действия в офисе завершились. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщал СК РФ.
"Мою подзащитную допрашивают в качестве свидетеля. Сейчас объявлен перерыв следственных действий. Будут ли потом в отношении нас приниматься какие-то процессуальные решения, то есть, о задержании или привлечении к ответственности, я не знаю", - сказал адвокат.
Шестидесятипятилетняя Лукьянова - одна из пяти сотрудников Baza, доставленных в СК. Двое из них были отпущены ближе к 16.00, сообщил адвокат.
Обыски в офисе Telegram-канала Baza в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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РоссияМоскваКрасноярский крайГлеб ТрифоновСледственный комитет России (СК РФ)Telegram-канал BazaОбыски в офисе Telegram-канала Baza
 
 
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