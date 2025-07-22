https://ria.ru/20250722/baza-2030659816.html

Двух сотрудников Baza отпустили, заявил адвокат

Двух сотрудников Baza отпустили, заявил адвокат - РИА Новости, 22.07.2025

Двух сотрудников Baza отпустили, заявил адвокат

Двух сотрудников издания Baza из пяти отпустили, одного из защитников пустили к задержанному, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T16:44:00+03:00

2025-07-22T16:44:00+03:00

2025-07-22T16:44:00+03:00

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алексей михальчик

глеб трифонов

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Двух сотрудников издания Baza из пяти отпустили, одного из защитников пустили к задержанному, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик. "По имеющейся информации, двоих сотрудников (издания Baza - ред.) из пяти отпустили. Осталось трое задержанных. Одного адвоката, соответственно, пустили, и он начал работать", - сказал Михальчик. Во вторник полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, и в квартиру главреда Глеба Трифонова, которого забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Как передавал корреспондент РИА Новости, из офиса правоохранители вынесли несколько коробок и мешков. Позже Михальчик сообщил агентству, что следственные действия в офисе завершились. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщал СК РФ.

https://ria.ru/20250605/advokat-2021088711.html

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