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Двух сотрудников Baza отпустили, заявил адвокат - РИА Новости, 22.07.2025
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16:44 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/baza-2030659816.html
Двух сотрудников Baza отпустили, заявил адвокат
Двух сотрудников Baza отпустили, заявил адвокат - РИА Новости, 22.07.2025
Двух сотрудников Baza отпустили, заявил адвокат
Двух сотрудников издания Baza из пяти отпустили, одного из защитников пустили к задержанному, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T16:44:00+03:00
2025-07-22T16:44:00+03:00
россия
москва
алексей михальчик
глеб трифонов
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
telegram-канал baza
происшествия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Двух сотрудников издания Baza из пяти отпустили, одного из защитников пустили к задержанному, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик. "По имеющейся информации, двоих сотрудников (издания Baza - ред.) из пяти отпустили. Осталось трое задержанных. Одного адвоката, соответственно, пустили, и он начал работать", - сказал Михальчик. Во вторник полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, и в квартиру главреда Глеба Трифонова, которого забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Как передавал корреспондент РИА Новости, из офиса правоохранители вынесли несколько коробок и мешков. Позже Михальчик сообщил агентству, что следственные действия в офисе завершились. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщал СК РФ.
https://ria.ru/20250605/advokat-2021088711.html
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россия, москва, алексей михальчик, глеб трифонов, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), telegram-канал baza, происшествия, обыски в офисе telegram-канала baza
Россия, Москва, Алексей Михальчик, Глеб Трифонов, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Telegram-канал Baza, Происшествия, Обыски в офисе Telegram-канала Baza
Двух сотрудников Baza отпустили, заявил адвокат

Михальчик: двух сотрудников Baza из пяти отпустили

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОбыски в офисе телеграм-канала Baza в Москве
Обыски в офисе телеграм-канала Baza в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Обыски в офисе телеграм-канала Baza в Москве
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Двух сотрудников издания Baza из пяти отпустили, одного из защитников пустили к задержанному, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
"По имеющейся информации, двоих сотрудников (издания Baza - ред.) из пяти отпустили. Осталось трое задержанных. Одного адвоката, соответственно, пустили, и он начал работать", - сказал Михальчик.
Во вторник полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, и в квартиру главреда Глеба Трифонова, которого забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Как передавал корреспондент РИА Новости, из офиса правоохранители вынесли несколько коробок и мешков. Позже Михальчик сообщил агентству, что следственные действия в офисе завершились.
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщал СК РФ.
Здание уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге, где проходят обыски - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Адвокат прокомментировал обыски в редакции URA.RU
5 июня, 13:56
 
РоссияМоскваАлексей МихальчикГлеб ТрифоновКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)Telegram-канал BazaПроисшествияОбыски в офисе Telegram-канала Baza
 
 
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