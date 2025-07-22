https://ria.ru/20250722/baza-2030616201.html
Полиция покинула здание, где находится офис издания Baza
Полиция покинула здание, где находится офис издания Baza - РИА Новости, 22.07.2025
Полиция покинула здание, где находится офис издания Baza
Несколько сотрудников правоохранительных органов покинули помещение, где находится офис издания Baza в Москве, вынеся несколько коробок, передает корреспондент... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:17:00+03:00
2025-07-22T14:17:00+03:00
2025-07-22T14:53:00+03:00
обыски в офисе telegram-канала baza
telegram-канал baza
общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Несколько сотрудников правоохранительных органов покинули помещение, где находится офис издания Baza в Москве, вынеся несколько коробок, передает корреспондент РИА Новости.Около 14.00 несколько сотрудников правоохранительных органов покинули офис Baza в Москве. С собой они унесли несколько коробок и мешков. Что в них было - неизвестно.Ранее Telegram-канал Baza заявил, что полиция пришла с обысками в офис, где изымает компьютеры и документы, и квартиру главреда Глеба Трифонова, которого забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщал СК РФ.
https://ria.ru/20250722/baza-2030567936.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сотрудники правоохранительных органов покидают офис издания Baza в Москве
Сотрудники правоохранительных органов покинули здание, где находится офис издания Baza в Москве, вынесли несколько коробок, передает корреспондент РИА Новости.
2025-07-22T14:17
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Офис Telegram-канала Baza, где проходят обыски
Сотрудники правоохранительных органов еще работают в офисе Telegram-канала Baza, передает корреспондент РИА Новости.
2025-07-22T14:17
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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обыски в офисе telegram-канала baza, telegram-канал baza, общество
Обыски в офисе Telegram-канала Baza, Telegram-канал Baza, Общество
Полиция покинула здание, где находится офис издания Baza
Полиция покинула здание, где находится офис издания Baza в Москве