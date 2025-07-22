https://ria.ru/20250722/baza-2030603400.html

Полиция еще работает в офисе Telegram-канала Baza

Полиция еще работает в офисе Telegram-канала Baza - РИА Новости, 22.07.2025

Полиция еще работает в офисе Telegram-канала Baza

Сотрудники правоохранительных органов продолжают работать в офисе Telegram-канала Baza в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T13:27:00+03:00

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россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов продолжают работать в офисе Telegram-канала Baza в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники правоохранительных органов продолжают работать в офисе Telegram-канала Baza в центре Москвы, а возле здания стоят два автомобиля полиции. Кроме того, в коридоре возле офиса издания собрались журналисты.Ранее Telegram-канал Baza заявил, что полиция пришла с обысками в его офис и в квартиру главреда Глеба Трифонова. Позднее в пресс-службе СК РФ рассказали о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Telegram-канале Baza.Telegram-канал Baza также сообщил, что силовики изымают компьютеры и документы в офисе, связи с главным редактором Глебом Трифоновым до сих пор нет.

https://ria.ru/20250605/advokat-2021088711.html

https://ria.ru/20250717/obyski-2029749805.html

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Офис Telegram-канала Baza, где проходят обыски Сотрудники правоохранительных органов еще работают в офисе Telegram-канала Baza, передает корреспондент РИА Новости. 2025-07-22T13:27 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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