https://ria.ru/20250722/baza-2030603400.html
Полиция еще работает в офисе Telegram-канала Baza
Полиция еще работает в офисе Telegram-канала Baza - РИА Новости, 22.07.2025
Полиция еще работает в офисе Telegram-канала Baza
Сотрудники правоохранительных органов продолжают работать в офисе Telegram-канала Baza в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:27:00+03:00
2025-07-22T13:27:00+03:00
2025-07-22T13:50:00+03:00
обыски в офисе telegram-канала baza
telegram-канал baza
глеб трифонов
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россия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов продолжают работать в офисе Telegram-канала Baza в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники правоохранительных органов продолжают работать в офисе Telegram-канала Baza в центре Москвы, а возле здания стоят два автомобиля полиции. Кроме того, в коридоре возле офиса издания собрались журналисты.Ранее Telegram-канал Baza заявил, что полиция пришла с обысками в его офис и в квартиру главреда Глеба Трифонова. Позднее в пресс-службе СК РФ рассказали о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Telegram-канале Baza.Telegram-канал Baza также сообщил, что силовики изымают компьютеры и документы в офисе, связи с главным редактором Глебом Трифоновым до сих пор нет.
https://ria.ru/20250605/advokat-2021088711.html
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Офис Telegram-канала Baza, где проходят обыски
Сотрудники правоохранительных органов еще работают в офисе Telegram-канала Baza, передает корреспондент РИА Новости.
2025-07-22T13:27
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РИА Новости
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обыски в офисе telegram-канала baza, telegram-канал baza, глеб трифонов, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Обыски в офисе Telegram-канала Baza, Telegram-канал Baza, Глеб Трифонов, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Полиция еще работает в офисе Telegram-канала Baza
Сотрудники правоохранительных органов еще работают в офисе Telegram-канала Baza