https://ria.ru/20250722/baza-2030567936.html
Telegram-канал Baza заявил об обысках в своем офисе и квартире главреда
Telegram-канал Baza заявил об обысках в своем офисе и квартире главреда - РИА Новости, 22.07.2025
Telegram-канал Baza заявил об обысках в своем офисе и квартире главреда
В офис и квартиру главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова пришли с обысками. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T11:09:00+03:00
2025-07-22T11:09:00+03:00
2025-07-22T14:58:00+03:00
общество
россия
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
обыски в офисе telegram-канала baza
telegram-канал baza
глеб трифонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030601876_0:194:2989:1875_1920x0_80_0_0_88ed69124084fc6a71b7e9fc824e1779.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В офис и квартиру главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова пришли с обысками."В офис Baza с обысками пришли полицейские. Утром полиция и ОМОН также наведались в квартиру главреда Baza Глеба Трифонова, сейчас связи с ним нет", — заявили в редакции.Там добавили, что коллеги, родные и адвокаты не знают, где сейчас находится Трифонов. Соседи рассказывают, что его увезли в неизвестном направлении. Cотрудники, находящиеся в офисе, перестали выходить на связь.Позднее Telegram-канал сообщил, что силовики изымают компьютеры и документы в офисе. Главреда забрали на допрос по делу о превышении должностных полномочий, связи с ним и еще двумя журналистами до сих пор нет. Еще одну сотрудницу редакции увезли в отделение полиции, у нее забрали всю технику.Адвокат Трифонова Алексей Михальчик заявил, что информации о местонахождении журналиста ему не предоставляют, защите не дают вступить в уголовное дело. Он назвал продолжение ограничения свободы незаконным, поскольку срок административного задержания истек.В пресс-службе СК России сообщили РИА Новости, что дело о превышении полномочий завели на полицейских, подозреваемых в передаче информации каналу.
https://ria.ru/20250605/advokat-2021088711.html
https://ria.ru/20250717/obyski-2029749805.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030601876_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_04de34b1adda5caf053ceb34534d3630.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), обыски в офисе telegram-канала baza, telegram-канал baza, глеб трифонов
Общество, Россия, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Обыски в офисе Telegram-канала Baza, Telegram-канал Baza, Глеб Трифонов
Telegram-канал Baza заявил об обысках в своем офисе и квартире главреда
Полиция пришла с обысками в офис Telegram-канала Baza и к его главреду Трифонову