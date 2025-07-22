https://ria.ru/20250722/baza-2030567936.html

Telegram-канал Baza заявил об обысках в своем офисе и квартире главреда

Telegram-канал Baza заявил об обысках в своем офисе и квартире главреда - РИА Новости, 22.07.2025

Telegram-канал Baza заявил об обысках в своем офисе и квартире главреда

В офис и квартиру главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова пришли с обысками. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T11:09:00+03:00

2025-07-22T11:09:00+03:00

2025-07-22T14:58:00+03:00

общество

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происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

обыски в офисе telegram-канала baza

telegram-канал baza

глеб трифонов

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В офис и квартиру главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова пришли с обысками."В офис Baza с обысками пришли полицейские. Утром полиция и ОМОН также наведались в квартиру главреда Baza Глеба Трифонова, сейчас связи с ним нет", — заявили в редакции.Там добавили, что коллеги, родные и адвокаты не знают, где сейчас находится Трифонов. Соседи рассказывают, что его увезли в неизвестном направлении. Cотрудники, находящиеся в офисе, перестали выходить на связь.Позднее Telegram-канал сообщил, что силовики изымают компьютеры и документы в офисе. Главреда забрали на допрос по делу о превышении должностных полномочий, связи с ним и еще двумя журналистами до сих пор нет. Еще одну сотрудницу редакции увезли в отделение полиции, у нее забрали всю технику.Адвокат Трифонова Алексей Михальчик заявил, что информации о местонахождении журналиста ему не предоставляют, защите не дают вступить в уголовное дело. Он назвал продолжение ограничения свободы незаконным, поскольку срок административного задержания истек.В пресс-службе СК России сообщили РИА Новости, что дело о превышении полномочий завели на полицейских, подозреваемых в передаче информации каналу.

https://ria.ru/20250605/advokat-2021088711.html

https://ria.ru/20250717/obyski-2029749805.html

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общество, россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), обыски в офисе telegram-канала baza, telegram-канал baza, глеб трифонов