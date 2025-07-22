https://ria.ru/20250722/bastrykin--2030566893.html

СК проверит подругу жительницы Перми, чье тело нашли на заборе

СК проверит подругу жительницы Перми, чье тело нашли на заборе - РИА Новости, 22.07.2025

СК проверит подругу жительницы Перми, чье тело нашли на заборе

Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил по делу о смерти девушки, тело которой нашли на заборе у бара в Перми, проверить все озвученные... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T11:04:00+03:00

2025-07-22T11:04:00+03:00

2025-07-22T11:04:00+03:00

пермь

россия

кировский район

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ПЕРМЬ, 22 июл - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил по делу о смерти девушки, тело которой нашли на заборе у бара в Перми, проверить все озвученные родственниками и общественностью версии, в том числе о причастности подруги, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ по региону. Весной на острых пиках забора возле бара в Кировском районе Перми (Закамск) нашли тело 18-летней местной жительницы. СК возбудил дело по статье об убийстве. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что, предположительно, юная гостья заведения в состоянии алкогольного опьянения поднялась на второй этаж здания и оказалась на крыше пристроя, откуда упала. Предварительно эксперты установили, что смерть девушки наступила от травмы в области сердца от металлического прута. Следов насилия на теле погибшей не нашли. "Глава СК России затребовал повторный подробный доклад об установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельствах, а также по всем озвученным в публичном пространстве версиям", - говорится в сообщении. Уточняется, что в интернете продолжается обсуждение инцидента, обстоятельства гибели пермячки достоверно не установлены. При этом общественностью и родственниками погибшей выдвигаются различные версии произошедшего, в том числе высказывается предположение о возможной причастности подруги к совершению преступления.

https://ria.ru/20250721/omsk-2030370921.html

https://ria.ru/20250508/prigovor-2015732028.html

пермь

россия

кировский район

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пермь, россия, кировский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия