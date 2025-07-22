https://ria.ru/20250722/bastrykin--2030566893.html
СК проверит подругу жительницы Перми, чье тело нашли на заборе
СК проверит подругу жительницы Перми, чье тело нашли на заборе - РИА Новости, 22.07.2025
СК проверит подругу жительницы Перми, чье тело нашли на заборе
Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил по делу о смерти девушки, тело которой нашли на заборе у бара в Перми, проверить все озвученные... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T11:04:00+03:00
2025-07-22T11:04:00+03:00
2025-07-22T11:04:00+03:00
пермь
россия
кировский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ПЕРМЬ, 22 июл - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил по делу о смерти девушки, тело которой нашли на заборе у бара в Перми, проверить все озвученные родственниками и общественностью версии, в том числе о причастности подруги, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ по региону. Весной на острых пиках забора возле бара в Кировском районе Перми (Закамск) нашли тело 18-летней местной жительницы. СК возбудил дело по статье об убийстве. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что, предположительно, юная гостья заведения в состоянии алкогольного опьянения поднялась на второй этаж здания и оказалась на крыше пристроя, откуда упала. Предварительно эксперты установили, что смерть девушки наступила от травмы в области сердца от металлического прута. Следов насилия на теле погибшей не нашли. "Глава СК России затребовал повторный подробный доклад об установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельствах, а также по всем озвученным в публичном пространстве версиям", - говорится в сообщении. Уточняется, что в интернете продолжается обсуждение инцидента, обстоятельства гибели пермячки достоверно не установлены. При этом общественностью и родственниками погибшей выдвигаются различные версии произошедшего, в том числе высказывается предположение о возможной причастности подруги к совершению преступления.
https://ria.ru/20250721/omsk-2030370921.html
https://ria.ru/20250508/prigovor-2015732028.html
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пермь, россия, кировский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Пермь, Россия, Кировский район, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК проверит подругу жительницы Перми, чье тело нашли на заборе
Глава СК Бастрыкин попросил проверить подругу пермячки, чье тело нашли на заборе