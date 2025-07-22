https://ria.ru/20250722/bashkiriya-2030543178.html

В Башкирии сотрудницу военкомата уволили за оскорбление семей вагнеровцев

В Башкирии сотрудницу военкомата уволили за оскорбление семей вагнеровцев - РИА Новости, 22.07.2025

В Башкирии сотрудницу военкомата уволили за оскорбление семей вагнеровцев

В городе Белорецке в Башкирии сотрудницу военкомата уволили за некорректное поведение с семьями, члены которых воевали в зоне спецоперации в составе ЧВК... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T09:19:00+03:00

2025-07-22T09:19:00+03:00

2025-07-22T11:39:00+03:00

происшествия

белорецк

республика башкортостан

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УФА, 22 июл — РИА Новости. В городе Белорецке в Башкирии сотрудницу военкомата уволили за некорректное поведение с семьями, члены которых воевали в зоне спецоперации в составе ЧВК "Вагнер", сообщили в пресс-службе парламента республики. Вопрос об этом поднял спикер Курултая Константин Толкачев на встрече с матерями погибших бойцов "Вагнера". "Как ни прискорбно это признавать, один из самых болезненных вопросов для матерей наших погибших вагнеровцев — это не всегда корректное отношение к ним в обществе. Независимо от прошлого этих военнослужащих, были ли они добровольцами или получили возможность искупить вину службой, все они отдали жизнь за Родину. Это налагает на нас как на государство и общество обязанность проявлять к их семьям особое уважение и внимание", — заявил он. Председатель регионального парламента отметил, что бестактность проявляют даже сотрудники государственных учреждений. По его словам, по результатам проверки уже уволили сотрудницу белорецкого военкомата, на которую поступило много жалоб. На встрече обсуждались также вопросы статуса погибших бойцов и выплат их семьям. Ткачев рассказал, что депутаты прорабатывают варианты правового решения проблемы.

https://ria.ru/20250606/primore-2021257710.html

белорецк

республика башкортостан

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происшествия, белорецк, республика башкортостан