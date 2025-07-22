https://ria.ru/20250722/bartkevichyus-2030644184.html
Литовскому националисту Барткевичюсу* заочно вынесли приговор
Литовскому националисту Барткевичюсу* заочно вынесли приговор - РИА Новости, 22.07.2025
Литовскому националисту Барткевичюсу* заочно вынесли приговор
Литовский националист Валдас Барткевичюс*, осквернивший в Курской области мемориал и укравший еду из магазина, заочно осужден на 23 года, сообщается в... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:51:00+03:00
2025-07-22T15:51:00+03:00
2025-07-22T16:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986917472_0:0:669:377_1920x0_80_0_0_3df9569f02c4e32ff8a4cd1aece9e493.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Литовский националист Валдас Барткевичюс*, осквернивший в Курской области мемориал и укравший еду из магазина, заочно осужден на 23 года, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы."️С учетом позиции прокуратуры 48-летний гражданин Литовской Республики Валдас Барткевичюс* заочно приговорен судом к 23 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Кроме того, суд лишил Барткевичюса* права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, сроком на пять лет.Он признан виновным по статьям о публичном оправдании терроризма; об ином материальном обеспечении наемника; финансировании терроризма; незаконном пересечении госграницы РФ; мародерстве; об осквернении символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества; о повреждении расположенных на территории РФ воинских захоронений, памятников, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны.Подчеркивается, что дело рассматривалось в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В настоящее время Барткевичюс* заочно арестован.По данным следствия, с февраля 2023 года по август 2024 года Барткевичюс* вступил в сговор с сообщниками для обеспечения наемников, участвующих в вооруженном конфликте против ВС РФ, автотранспортом. Отмечается, что для этого он приобрел в Литве два автомобиля, которые впоследствии передал наемникам. С сентября по ноябрь 2024 года Барткевичюс* приобрел за пределами РФ еще три автомобиля, которые были переданы бригадам, принимавшим участие в террористической деятельности в Курской области.Кроме того, в ноябре 2024 года Барткевичюс* незаконно пересек госграницу РФ, проникнув в Суджанский район Курской области, где вместе с сообщниками похитил продукты питания в одном из магазинов. Также 11 ноября 2024 года Барткевичюс*, находясь у братской могилы воинов Советской Армии в селе Казачья Локня, осквернил воинское захоронение а затем разместил на странице в соцсетей публикацию с фотографией, зафиксировавшей этот процесс. Добавляется, что в тот же день Барткевичюс*, находясь около воинского захоронения, частично отделил пятиконечную звезду от памятной стелы, повредив памятник и захоронение, посвященное воинам Советской Армии, погибшим в период Великой Отечественной войны.Приговор в законную силу не вступил.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250722/plennyy--2030548197.html
https://ria.ru/20250721/naemnik-2030468059.html
курская область
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986917472_0:0:669:503_1920x0_80_0_0_71fd55ff34f2b3b35585c5668fa320f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, москва
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия, Москва
Литовскому националисту Барткевичюсу* заочно вынесли приговор
Литовского националиста Барткевичюса* заочно осудили на 23 года колонии
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Литовский националист Валдас Барткевичюс*, осквернивший в Курской области мемориал и укравший еду из магазина, заочно осужден на 23 года, сообщается в Telegram-канале
прокуратуры Москвы.
"️С учетом позиции прокуратуры 48-летний гражданин Литовской Республики Валдас Барткевичюс* заочно приговорен судом к 23 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд лишил Барткевичюса* права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, сроком на пять лет.
Он признан виновным по статьям о публичном оправдании терроризма; об ином материальном обеспечении наемника; финансировании терроризма; незаконном пересечении госграницы РФ; мародерстве; об осквернении символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества; о повреждении расположенных на территории РФ воинских захоронений, памятников, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны.
Подчеркивается, что дело рассматривалось в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В настоящее время Барткевичюс* заочно арестован.
По данным следствия, с февраля 2023 года по август 2024 года Барткевичюс* вступил в сговор с сообщниками для обеспечения наемников, участвующих в вооруженном конфликте против ВС РФ, автотранспортом. Отмечается, что для этого он приобрел в Литве два автомобиля, которые впоследствии передал наемникам. С сентября по ноябрь 2024 года Барткевичюс* приобрел за пределами РФ еще три автомобиля, которые были переданы бригадам, принимавшим участие в террористической деятельности в Курской области.
Кроме того, в ноябре 2024 года Барткевичюс* незаконно пересек госграницу РФ, проникнув в Суджанский район Курской области, где вместе с сообщниками похитил продукты питания в одном из магазинов. Также 11 ноября 2024 года Барткевичюс*, находясь у братской могилы воинов Советской Армии в селе Казачья Локня, осквернил воинское захоронение а затем разместил на странице в соцсетей публикацию с фотографией, зафиксировавшей этот процесс. Добавляется, что в тот же день Барткевичюс*, находясь около воинского захоронения, частично отделил пятиконечную звезду от памятной стелы, повредив памятник и захоронение, посвященное воинам Советской Армии, погибшим в период Великой Отечественной войны.
Приговор в законную силу не вступил.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.