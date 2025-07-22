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"АвтоВАЗ" может сократить рабочую неделю до четырех дней - РИА Новости, 22.07.2025
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09:50 22.07.2025 (обновлено: 10:56 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/avtovaz-2030550355.html
"АвтоВАЗ" может сократить рабочую неделю до четырех дней
"АвтоВАЗ" может сократить рабочую неделю до четырех дней - РИА Новости, 22.07.2025
"АвтоВАЗ" может сократить рабочую неделю до четырех дней
"АвтоВАЗ" не исключает перехода в конце сентября на четырехдневную рабочую неделю, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T09:50:00+03:00
2025-07-22T10:56:00+03:00
экономика
россия
автоваз
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. "АвтоВАЗ" не исключает перехода в конце сентября на четырехдневную рабочую неделю, сообщила пресс-служба компании. "АО "АвтоВАЗ" в начале осени рассмотрит возможность изменения графика работы своих производственных площадок с 29 сентября 2025 года. Вместе с тем компания подчеркивает, что окончательное решение о введении режима неполной четырехдневной рабочей недели будет принято по итогам анализа тенденций на рынке и экономических факторов", — говорится в релизе. Сейчас предприятия концерна работают пять дней в неделю, отметили в пресс-службе. Возможность введения неполной рабочей недели в компании связывают с неблагоприятными тенденциями на автомобильном рынке, среди которых — высокая ключевая ставка и ужесточение требований регулятора к заемщикам по автокредитам. "Кроме того, в Россию ввезено значительное количество автомобилей импортного производства (преимущественно в 2024 году), при этом импортные бренды ведут политику ценового демпинга (их склад, оценочно, составляет около 400 тысяч нераспроданных автомобилей)", — добавили в пресс-службе. Там подчеркнули, что "АвтоВАЗ" продолжит выполнять социальные обязательства и сделает все для обеспечения стабильной работы предприятия, включая разработку и постановку на производство новых моделей и меры по стимулированию продаж, в том числе масштабные программы скидок.
https://ria.ru/20250620/avtovaz-2024072659.html
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экономика, россия, автоваз
Экономика, Россия, АвтоВАЗ
"АвтоВАЗ" может сократить рабочую неделю до четырех дней

"АвтоВАЗ" в начале осени рассмотрит возможность сокращения рабочей недели

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти
Производство автомобилей ЛАДА на заводе российского автопроизводителя АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
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Производство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. "АвтоВАЗ" не исключает перехода в конце сентября на четырехдневную рабочую неделю, сообщила пресс-служба компании.
"АО "АвтоВАЗ" в начале осени рассмотрит возможность изменения графика работы своих производственных площадок с 29 сентября 2025 года. Вместе с тем компания подчеркивает, что окончательное решение о введении режима неполной четырехдневной рабочей недели будет принято по итогам анализа тенденций на рынке и экономических факторов", — говорится в релизе.
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Сейчас предприятия концерна работают пять дней в неделю, отметили в пресс-службе.
Возможность введения неполной рабочей недели в компании связывают с неблагоприятными тенденциями на автомобильном рынке, среди которых — высокая ключевая ставка и ужесточение требований регулятора к заемщикам по автокредитам.
"Кроме того, в Россию ввезено значительное количество автомобилей импортного производства (преимущественно в 2024 году), при этом импортные бренды ведут политику ценового демпинга (их склад, оценочно, составляет около 400 тысяч нераспроданных автомобилей)", — добавили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что "АвтоВАЗ" продолжит выполнять социальные обязательства и сделает все для обеспечения стабильной работы предприятия, включая разработку и постановку на производство новых моделей и меры по стимулированию продаж, в том числе масштабные программы скидок.
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