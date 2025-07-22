https://ria.ru/20250722/avto-2030539744.html

Юрист рассказала, как фиксировать повреждение автомобиля от непогоды

Юрист рассказала, как фиксировать повреждение автомобиля от непогоды - РИА Новости, 22.07.2025

Юрист рассказала, как фиксировать повреждение автомобиля от непогоды

Чтобы зафиксировать повреждения автомобиля из-за стихии, нужно вызвать полицию и сделать фото, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T08:25:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Чтобы зафиксировать повреждения автомобиля из-за стихии, нужно вызвать полицию и сделать фото, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров Екатерина Звиададзе. "Для фиксации происшествия необходимо вызвать полицию на место. До приезда — сделать фото и видео повреждений, но не перемещать автомобиль или упавшее дерево, если это не мешает проезду других. В случае затопления — аналогично: зафиксировать последствия до вмешательства. Предъявить паспорт и документы, подтверждающие право собственности на машину", — сказала она.Если придется идти в суд, потребуются документы, подтверждающие само происшествие и заключения экспертов о характере и размере ущерба, добавила собеседница агентства.По ее словам, компенсацию за поврежденную машину можно получить через страховую компанию, но следует учитывать, что ОСАГО не покрывает ущерб, причиненный стихией. Для таких случаев нужен полис КАСКО, в котором должно быть прописано страховое покрытие на случай природных катаклизмов.Если автомобиль не застрахован, то водитель может обратиться в суд с иском к ответственным за инцидент. Так можно взыскать стоимость ремонта, расходы на независимую экспертизу, услуги юриста и нотариуса, судебную пошлину и почтовые расходы, отметила Звиададзе.Юрист подчеркнула, что фиксированной суммы компенсации нет — размер определяется в зависимости от фактического ущерба.

https://ria.ru/20250721/gosduma-2030412200.html

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