https://ria.ru/20250722/ataka-2030598129.html

При украинской атаке в Херсонской области погибли два человека

При украинской атаке в Херсонской области погибли два человека - РИА Новости, 22.07.2025

При украинской атаке в Херсонской области погибли два человека

Два человека погибли при атаке украинского дрона на микроавтобус в Новой Каховке Херсонской области, сообщает администрация города. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T13:08:00+03:00

2025-07-22T13:08:00+03:00

2025-07-22T13:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030598394_0:127:1280:846_1920x0_80_0_0_b45f93f8f2b5ea02a00b590e3ab271cf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Два человека погибли при атаке украинского дрона на микроавтобус в Новой Каховке Херсонской области, сообщает администрация города."В результате сброса с БПЛА был поврежден микроавтобус в городе Новая Каховка, Маячанский переезд. К сожалению, 2 человека погибли на месте", - говорится в сообщении.В администрации добавили, что одна пострадавшая жительница города доставлена в больницу.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250722/saldo--2030588211.html

херсонская область

новая каховка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия, россия