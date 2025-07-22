https://ria.ru/20250722/ataka-2030598129.html
При украинской атаке в Херсонской области погибли два человека
При украинской атаке в Херсонской области погибли два человека - РИА Новости, 22.07.2025
При украинской атаке в Херсонской области погибли два человека
Два человека погибли при атаке украинского дрона на микроавтобус в Новой Каховке Херсонской области, сообщает администрация города. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:08:00+03:00
2025-07-22T13:08:00+03:00
2025-07-22T13:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Два человека погибли при атаке украинского дрона на микроавтобус в Новой Каховке Херсонской области, сообщает администрация города."В результате сброса с БПЛА был поврежден микроавтобус в городе Новая Каховка, Маячанский переезд. К сожалению, 2 человека погибли на месте", - говорится в сообщении.В администрации добавили, что одна пострадавшая жительница города доставлена в больницу.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
При украинской атаке в Херсонской области погибли два человека
При украинской атаке на микроавтобус в Херсонской области погибли два человека