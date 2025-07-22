Рейтинг@Mail.ru
При украинской атаке в Херсонской области погибли два человека - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 22.07.2025 (обновлено: 13:14 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/ataka-2030598129.html
При украинской атаке в Херсонской области погибли два человека
При украинской атаке в Херсонской области погибли два человека - РИА Новости, 22.07.2025
При украинской атаке в Херсонской области погибли два человека
Два человека погибли при атаке украинского дрона на микроавтобус в Новой Каховке Херсонской области, сообщает администрация города. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:08:00+03:00
2025-07-22T13:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030598394_0:127:1280:846_1920x0_80_0_0_b45f93f8f2b5ea02a00b590e3ab271cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Два человека погибли при атаке украинского дрона на микроавтобус в Новой Каховке Херсонской области, сообщает администрация города."В результате сброса с БПЛА был поврежден микроавтобус в городе Новая Каховка, Маячанский переезд. К сожалению, 2 человека погибли на месте", - говорится в сообщении.В администрации добавили, что одна пострадавшая жительница города доставлена в больницу.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250722/saldo--2030588211.html
херсонская область
новая каховка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030598394_0:0:1128:846_1920x0_80_0_0_8d26163ee2051d315cbfac2052bcae60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
При украинской атаке в Херсонской области погибли два человека

При украинской атаке на микроавтобус в Херсонской области погибли два человека

© Фото : Администрация городского округа Новая Каховка/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ на микроавтобус в Новой Каховке Херсонской области
Последствия атаки со стороны ВСУ на микроавтобус в Новой Каховке Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : Администрация городского округа Новая Каховка/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ на микроавтобус в Новой Каховке Херсонской области
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Два человека погибли при атаке украинского дрона на микроавтобус в Новой Каховке Херсонской области, сообщает администрация города.
"В результате сброса с БПЛА был поврежден микроавтобус в городе Новая Каховка, Маячанский переезд. К сожалению, 2 человека погибли на месте", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В администрации добавили, что одна пострадавшая жительница города доставлена в больницу.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Сальдо рассказал о последствиях атак ВСУ в Херсонской области
Вчера, 12:39
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала