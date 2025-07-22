https://ria.ru/20250722/ataka-2030584610.html

В Брянской области два человека получили ранения в результате атаки БПЛА

В Брянской области два человека получили ранения в результате атаки БПЛА - РИА Новости, 22.07.2025

В Брянской области два человека получили ранения в результате атаки БПЛА

Два мирных жителя ранены в селе Бровничи Брянской области в результате целенаправленной атаки дронами ВСУ по движущемуся автомобилю, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:20:00+03:00

2025-07-22T12:20:00+03:00

2025-07-22T12:20:00+03:00

происшествия

брянская область

климовский район

александр богомаз

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg

БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в селе Бровничи Брянской области в результате целенаправленной атаки дронами ВСУ по движущемуся автомобилю, сообщил губернатор Александр Богомаз. "ВСУ целенаправленно атаковали дронами-камикадзе движущийся гражданский автомобиль в селе Бровничи Климовского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшим – скорейшего выздоровления", - написал Богомаз в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250711/putin-2028668535.html

брянская область

климовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянская область, климовский район, александр богомаз, вооруженные силы украины