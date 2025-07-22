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В Брянской области два человека получили ранения в результате атаки БПЛА - РИА Новости, 22.07.2025
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12:20 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/ataka-2030584610.html
В Брянской области два человека получили ранения в результате атаки БПЛА
В Брянской области два человека получили ранения в результате атаки БПЛА - РИА Новости, 22.07.2025
В Брянской области два человека получили ранения в результате атаки БПЛА
Два мирных жителя ранены в селе Бровничи Брянской области в результате целенаправленной атаки дронами ВСУ по движущемуся автомобилю, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:20:00+03:00
2025-07-22T12:20:00+03:00
происшествия
брянская область
климовский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в селе Бровничи Брянской области в результате целенаправленной атаки дронами ВСУ по движущемуся автомобилю, сообщил губернатор Александр Богомаз. "ВСУ целенаправленно атаковали дронами-камикадзе движущийся гражданский автомобиль в селе Бровничи Климовского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшим – скорейшего выздоровления", - написал Богомаз в Telegram-канале.
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брянская область
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происшествия, брянская область, климовский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Происшествия, Брянская область, Климовский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области два человека получили ранения в результате атаки БПЛА

Богомаз: в Брянской области два мирных жителя ранены при атаке дронами ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в селе Бровничи Брянской области в результате целенаправленной атаки дронами ВСУ по движущемуся автомобилю, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"ВСУ целенаправленно атаковали дронами-камикадзе движущийся гражданский автомобиль в селе Бровничи Климовского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшим – скорейшего выздоровления", - написал Богомаз в Telegram-канале.
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ПроисшествияБрянская областьКлимовский районАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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