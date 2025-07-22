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При украинской атаке в Донецке пострадали два сотрудника МЧС - РИА Новости, 22.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:34 22.07.2025 (обновлено: 11:10 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/ataka-2030547452.html
При украинской атаке в Донецке пострадали два сотрудника МЧС
При украинской атаке в Донецке пострадали два сотрудника МЧС - РИА Новости, 22.07.2025
При украинской атаке в Донецке пострадали два сотрудника МЧС
Беспилотник атаковал спасателей в Донецке во время тушения пожара, пострадали два сотрудника МЧС России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T09:34:00+03:00
2025-07-22T11:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Беспилотник атаковал спасателей в Донецке во время тушения пожара, пострадали два сотрудника МЧС России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Ранним утром в Петровском районе Донецка пожарные ликвидировали загорание на полигоне твердых бытовых отходов. Во время тушения огнеборцев атаковал беспилотник. В результате старший пожарный и водитель с предварительным диагнозом "акубаротравма" доставлены в больницу", - сказали в ведомстве.В пресс-службе добавили, что повреждения получила и техника спасателей.
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донецк, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
При украинской атаке в Донецке пострадали два сотрудника МЧС

Двое сотрудников МЧС пострадали при атаке БПЛА во время тушения пожара в Донецке

© Фото : МЧС России/TelegramБеспилотник атаковал спасателей в Донецке во время тушения пожара
Беспилотник атаковал спасателей в Донецке во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Беспилотник атаковал спасателей в Донецке во время тушения пожара
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Беспилотник атаковал спасателей в Донецке во время тушения пожара, пострадали два сотрудника МЧС России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Ранним утром в Петровском районе Донецка пожарные ликвидировали загорание на полигоне твердых бытовых отходов. Во время тушения огнеборцев атаковал беспилотник. В результате старший пожарный и водитель с предварительным диагнозом "акубаротравма" доставлены в больницу", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что повреждения получила и техника спасателей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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