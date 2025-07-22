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При украинской атаке в Донецке пострадали два сотрудника МЧС

При украинской атаке в Донецке пострадали два сотрудника МЧС - РИА Новости, 22.07.2025

При украинской атаке в Донецке пострадали два сотрудника МЧС

Беспилотник атаковал спасателей в Донецке во время тушения пожара, пострадали два сотрудника МЧС России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T09:34:00+03:00

2025-07-22T09:34:00+03:00

2025-07-22T11:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецк

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Беспилотник атаковал спасателей в Донецке во время тушения пожара, пострадали два сотрудника МЧС России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Ранним утром в Петровском районе Донецка пожарные ликвидировали загорание на полигоне твердых бытовых отходов. Во время тушения огнеборцев атаковал беспилотник. В результате старший пожарный и водитель с предварительным диагнозом "акубаротравма" доставлены в больницу", - сказали в ведомстве.В пресс-службе добавили, что повреждения получила и техника спасателей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

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2025

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донецк, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия