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При украинской атаке в Донецке пострадали два сотрудника МЧС
При украинской атаке в Донецке пострадали два сотрудника МЧС - РИА Новости, 22.07.2025
При украинской атаке в Донецке пострадали два сотрудника МЧС
Беспилотник атаковал спасателей в Донецке во время тушения пожара, пострадали два сотрудника МЧС России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T09:34:00+03:00
2025-07-22T09:34:00+03:00
2025-07-22T11:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Беспилотник атаковал спасателей в Донецке во время тушения пожара, пострадали два сотрудника МЧС России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Ранним утром в Петровском районе Донецка пожарные ликвидировали загорание на полигоне твердых бытовых отходов. Во время тушения огнеборцев атаковал беспилотник. В результате старший пожарный и водитель с предварительным диагнозом "акубаротравма" доставлены в больницу", - сказали в ведомстве.В пресс-службе добавили, что повреждения получила и техника спасателей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
При украинской атаке в Донецке пострадали два сотрудника МЧС
Двое сотрудников МЧС пострадали при атаке БПЛА во время тушения пожара в Донецке