https://ria.ru/20250722/artamonov-2030655610.html

Артамонов рассказал об опыте региона в подготовке молодых специалистов

Артамонов рассказал об опыте региона в подготовке молодых специалистов - РИА Новости, 22.07.2025

Артамонов рассказал об опыте региона в подготовке молодых специалистов

Власти Липецкой области активно работают над подготовкой квалифицированных кадров для предприятий региона, в частности, с этого года в рамках пилотного проекта... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T16:30:00+03:00

2025-07-22T16:30:00+03:00

2025-07-22T16:30:00+03:00

липецкая область

липецкая область

россия

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Власти Липецкой области активно работают над подготовкой квалифицированных кадров для предприятий региона, в частности, с этого года в рамках пилотного проекта липецким девятиклассникам упростили поступление в техникумы и колледжи, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Об участии в проекте он рассказал участникам региональной стажировки федерального кадрового резерва по программе РАНХиГС, которые приехали в Липецк из других регионов России, чтобы изучить успешный опыт работы по направлению "Кадры для рынка труда". В ходе встречи Артамонов рассказал им, что в области активно работают над вопросом подготовки молодых квалифицированных специалистов. По словам Артамонова, благодаря участию Липецкой области в федеральном пилотном проекте абитуриентам теперь достаточно сдать всего два экзамена вместо четырех обязательных, чтобы поступить в колледж или техникум. В рамках региональной работы по подготовке кадров, в этом году на 1,5 тысячи увеличено количество бюджетных мест в учреждениях специального профессионального образования (СПО). Также работодателям предлагают формировать кадровый резерв уже из первокурсников: заключать с ними договоры, проводить стажировки, выплачивать дополнительные стипендии. "Все это делается для решения важной задачи – наполнения кадрами наших предприятий, которые вносят большой вклад в экономику. Разумеется, с руководителями бизнеса тоже ведем серьезную работу: чтобы они выполняли все социальные обязательства и выплачивали высокую зарплату", – прокомментировал губернатор.

https://ria.ru/20250716/pitanie-2029433657.html

https://ria.ru/20250707/lipetsk-2027698929.html

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липецкая область, россия, игорь артамонов