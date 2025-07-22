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Артамонов рассказал об опыте региона в подготовке молодых специалистов - РИА Новости, 22.07.2025
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Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
16:30 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/artamonov-2030655610.html
Артамонов рассказал об опыте региона в подготовке молодых специалистов
Артамонов рассказал об опыте региона в подготовке молодых специалистов - РИА Новости, 22.07.2025
Артамонов рассказал об опыте региона в подготовке молодых специалистов
Власти Липецкой области активно работают над подготовкой квалифицированных кадров для предприятий региона, в частности, с этого года в рамках пилотного проекта... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T16:30:00+03:00
2025-07-22T16:30:00+03:00
липецкая область
липецкая область
россия
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Власти Липецкой области активно работают над подготовкой квалифицированных кадров для предприятий региона, в частности, с этого года в рамках пилотного проекта липецким девятиклассникам упростили поступление в техникумы и колледжи, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Об участии в проекте он рассказал участникам региональной стажировки федерального кадрового резерва по программе РАНХиГС, которые приехали в Липецк из других регионов России, чтобы изучить успешный опыт работы по направлению "Кадры для рынка труда". В ходе встречи Артамонов рассказал им, что в области активно работают над вопросом подготовки молодых квалифицированных специалистов. По словам Артамонова, благодаря участию Липецкой области в федеральном пилотном проекте абитуриентам теперь достаточно сдать всего два экзамена вместо четырех обязательных, чтобы поступить в колледж или техникум. В рамках региональной работы по подготовке кадров, в этом году на 1,5 тысячи увеличено количество бюджетных мест в учреждениях специального профессионального образования (СПО). Также работодателям предлагают формировать кадровый резерв уже из первокурсников: заключать с ними договоры, проводить стажировки, выплачивать дополнительные стипендии. "Все это делается для решения важной задачи – наполнения кадрами наших предприятий, которые вносят большой вклад в экономику. Разумеется, с руководителями бизнеса тоже ведем серьезную работу: чтобы они выполняли все социальные обязательства и выплачивали высокую зарплату", – прокомментировал губернатор.
https://ria.ru/20250716/pitanie-2029433657.html
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липецкая область, россия, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов
Артамонов рассказал об опыте региона в подготовке молодых специалистов

Игорь Артамонов рассказал об опыте региона в подготовке молодых специалистов

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Власти Липецкой области активно работают над подготовкой квалифицированных кадров для предприятий региона, в частности, с этого года в рамках пилотного проекта липецким девятиклассникам упростили поступление в техникумы и колледжи, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Об участии в проекте он рассказал участникам региональной стажировки федерального кадрового резерва по программе РАНХиГС, которые приехали в Липецк из других регионов России, чтобы изучить успешный опыт работы по направлению "Кадры для рынка труда". В ходе встречи Артамонов рассказал им, что в области активно работают над вопросом подготовки молодых квалифицированных специалистов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Липецкая область наращивает производство продуктов питания
16 июля, 12:24
По словам Артамонова, благодаря участию Липецкой области в федеральном пилотном проекте абитуриентам теперь достаточно сдать всего два экзамена вместо четырех обязательных, чтобы поступить в колледж или техникум.
В рамках региональной работы по подготовке кадров, в этом году на 1,5 тысячи увеличено количество бюджетных мест в учреждениях специального профессионального образования (СПО).
Также работодателям предлагают формировать кадровый резерв уже из первокурсников: заключать с ними договоры, проводить стажировки, выплачивать дополнительные стипендии.
"Все это делается для решения важной задачи – наполнения кадрами наших предприятий, которые вносят большой вклад в экономику. Разумеется, с руководителями бизнеса тоже ведем серьезную работу: чтобы они выполняли все социальные обязательства и выплачивали высокую зарплату", – прокомментировал губернатор.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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7 июля, 16:08
 
Липецкая областьЛипецкая областьРоссияИгорь Артамонов
 
 
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