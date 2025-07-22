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Армянская оппозиция потребовала возбудить уголовное дело против Пашиняна - РИА Новости, 22.07.2025
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07:43 22.07.2025 (обновлено: 09:29 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/armeniya-2030536961.html
Армянская оппозиция потребовала возбудить уголовное дело против Пашиняна
Армянская оппозиция потребовала возбудить уголовное дело против Пашиняна - РИА Новости, 22.07.2025
Армянская оппозиция потребовала возбудить уголовное дело против Пашиняна
Оппозиционная партия "Дашнакцутюн" потребовала от Генеральной прокуратуры Армении возбудить уголовное дело в отношении премьера Никола Пашиняна из-за его планов РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T07:43:00+03:00
2025-07-22T09:29:00+03:00
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гарегин ii
армянская апостольская церковь
дашнакцутюн
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ЕРЕВАН, 22 июл — РИА Новости. Оппозиционная партия "Дашнакцутюн" потребовала от Генеральной прокуратуры Армении возбудить уголовное дело в отношении премьера Никола Пашиняна из-за его планов атаковать Армянскую апостольскую церковь. В воскресенье глава правительства намекнул, что собирается провести в Эчмиадзине, где расположен духовный центр ААЦ, акцию против иерархов. Он назвал ее "духовной встречей" и призвал сторонников готовиться к ней. В самой церкви считают, что Пашинян собирается инициировать очередное посягательство против Первопрестольного Святого Эчмиадзина.В заявлении "Дашнакцутюна", опубликованном в Facebook*, партия обвинила Пашиняна в подготовке к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, отмечается, что такие действия помешают нормальной работе духовного центра ААЦ. В партии увидели в призывах Пашиняна признаки уголовно наказуемых деяний — применения насилия или угрозы его применения, захвата в заложники католикоса всех армян, принуждения его к отставке, подстрекательства и организации массовых беспорядков. Из-за этого партия призвала соотечественников не поддаваться на провокации Пашиняна, не участвовать в реализации его плана "похода" на патриаршую резиденцию, не становиться участниками хулиганских действий, массовых беспорядков и других тяжких преступлений. "Требуем от генпрокурора и следственных органов возбудить уголовное дело в отношении Никола Пашиняна и привлечь его в качестве обвиняемого, а от полиции и службы нацбезопасности — предотвратить подготовку главой исполнительной власти тяжких и особо тяжких преступлений, тем самым не становясь соучастником масштабного беззакония", — говорится в заявлении. В партии подчеркнули также, что действия по предотвращению готовящихся или совершаемых тяжких преступлений соответствует законодательству Армении.&quot;Мы призываем наш народ быть готовым законными средствами предотвратить запланированное преступление и защитить нашу святыню — Первопрестольный Святой Эчмиадзин&quot;, — заявила партия.Пашинян против ААЦ* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250716/rossija-2029563866.html
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в мире, армения, россия, никол пашинян, гарегин ii, армянская апостольская церковь, дашнакцутюн
В мире, Армения, Россия, Никол Пашинян, Гарегин II, Армянская апостольская церковь, Дашнакцутюн
Армянская оппозиция потребовала возбудить уголовное дело против Пашиняна

Оппозиция потребовала завести дело на Пашиняна из-за планов атаковать церковь

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 22 июл — РИА Новости. Оппозиционная партия "Дашнакцутюн" потребовала от Генеральной прокуратуры Армении возбудить уголовное дело в отношении премьера Никола Пашиняна из-за его планов атаковать Армянскую апостольскую церковь.
В воскресенье глава правительства намекнул, что собирается провести в Эчмиадзине, где расположен духовный центр ААЦ, акцию против иерархов. Он назвал ее "духовной встречей" и призвал сторонников готовиться к ней. В самой церкви считают, что Пашинян собирается инициировать очередное посягательство против Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Россия заинтересована во взаимодействии с Арменией, заявил Песков
16 июля, 20:28
В заявлении "Дашнакцутюна", опубликованном в Facebook*, партия обвинила Пашиняна в подготовке к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, отмечается, что такие действия помешают нормальной работе духовного центра ААЦ. В партии увидели в призывах Пашиняна признаки уголовно наказуемых деяний — применения насилия или угрозы его применения, захвата в заложники католикоса всех армян, принуждения его к отставке, подстрекательства и организации массовых беспорядков.
Из-за этого партия призвала соотечественников не поддаваться на провокации Пашиняна, не участвовать в реализации его плана "похода" на патриаршую резиденцию, не становиться участниками хулиганских действий, массовых беспорядков и других тяжких преступлений.
«
"Требуем от генпрокурора и следственных органов возбудить уголовное дело в отношении Никола Пашиняна и привлечь его в качестве обвиняемого, а от полиции и службы нацбезопасности — предотвратить подготовку главой исполнительной власти тяжких и особо тяжких преступлений, тем самым не становясь соучастником масштабного беззакония", — говорится в заявлении.
В партии подчеркнули также, что действия по предотвращению готовящихся или совершаемых тяжких преступлений соответствует законодательству Армении.
«

"Мы призываем наш народ быть готовым законными средствами предотвратить запланированное преступление и защитить нашу святыню — Первопрестольный Святой Эчмиадзин", — заявила партия.

Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Глава Союза армян России назвал трагедией продолжение власти Пашиняна
18 июля, 09:34

Пашинян против ААЦ

  • В последнее время Пашинян усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. В конце мая он разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики. Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
  • В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Его обвинили в призывах к свержению власти.
  • Это вызвало возмущение представителей армянской диаспоры по всему миру.
  • Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые в прошлом году требовали отставки Пашиняна.
  • В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили уголовное дело и обвинили в призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности. Сам иерарх назвал обвинения сфабрикованными.
  • В начале июля Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II, ухода которого с поста он требует уже почти два месяца, и пообещал лично возглавить борьбу против него.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Ара Абрамян - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Запад не сможет обеспечить безопасность Армении, заявил Абрамян
19 июля, 11:03
 
В миреАрменияРоссияНикол ПашинянГарегин IIАрмянская апостольская церковьДашнакцутюн
 
 
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