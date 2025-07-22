https://ria.ru/20250722/armeniya-2030536961.html

Армянская оппозиция потребовала возбудить уголовное дело против Пашиняна

Армянская оппозиция потребовала возбудить уголовное дело против Пашиняна - РИА Новости, 22.07.2025

Армянская оппозиция потребовала возбудить уголовное дело против Пашиняна

Оппозиционная партия "Дашнакцутюн" потребовала от Генеральной прокуратуры Армении возбудить уголовное дело в отношении премьера Никола Пашиняна из-за его планов РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T07:43:00+03:00

2025-07-22T07:43:00+03:00

2025-07-22T09:29:00+03:00

в мире

армения

россия

никол пашинян

гарегин ii

армянская апостольская церковь

дашнакцутюн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063321_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_277822291e70a150f0c6a4d5fe906618.jpg

ЕРЕВАН, 22 июл — РИА Новости. Оппозиционная партия "Дашнакцутюн" потребовала от Генеральной прокуратуры Армении возбудить уголовное дело в отношении премьера Никола Пашиняна из-за его планов атаковать Армянскую апостольскую церковь. В воскресенье глава правительства намекнул, что собирается провести в Эчмиадзине, где расположен духовный центр ААЦ, акцию против иерархов. Он назвал ее "духовной встречей" и призвал сторонников готовиться к ней. В самой церкви считают, что Пашинян собирается инициировать очередное посягательство против Первопрестольного Святого Эчмиадзина.В заявлении "Дашнакцутюна", опубликованном в Facebook*, партия обвинила Пашиняна в подготовке к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, отмечается, что такие действия помешают нормальной работе духовного центра ААЦ. В партии увидели в призывах Пашиняна признаки уголовно наказуемых деяний — применения насилия или угрозы его применения, захвата в заложники католикоса всех армян, принуждения его к отставке, подстрекательства и организации массовых беспорядков. Из-за этого партия призвала соотечественников не поддаваться на провокации Пашиняна, не участвовать в реализации его плана "похода" на патриаршую резиденцию, не становиться участниками хулиганских действий, массовых беспорядков и других тяжких преступлений. "Требуем от генпрокурора и следственных органов возбудить уголовное дело в отношении Никола Пашиняна и привлечь его в качестве обвиняемого, а от полиции и службы нацбезопасности — предотвратить подготовку главой исполнительной власти тяжких и особо тяжких преступлений, тем самым не становясь соучастником масштабного беззакония", — говорится в заявлении. В партии подчеркнули также, что действия по предотвращению готовящихся или совершаемых тяжких преступлений соответствует законодательству Армении."Мы призываем наш народ быть готовым законными средствами предотвратить запланированное преступление и защитить нашу святыню — Первопрестольный Святой Эчмиадзин", — заявила партия.Пашинян против ААЦ* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250716/rossija-2029563866.html

https://ria.ru/20250718/pashinyan-2029855771.html

https://ria.ru/20250719/zapad-2030124053.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, россия, никол пашинян, гарегин ii, армянская апостольская церковь, дашнакцутюн