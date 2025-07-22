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Суд арестовал главу Минтранса Новгородской области
Суд арестовал главу Минтранса Новгородской области - РИА Новости, 22.07.2025
Суд арестовал главу Минтранса Новгородской области
Басманный суд Москвы арестовал министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова, обвиняемого в получении взятки в особо... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T19:05:00+03:00
2025-07-22T19:05:00+03:00
2025-07-22T19:54:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Куранова", - сказала собеседница агентства.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.Вместе с ним по делу проходит заместитель председателя правительства Новгородской области Станислав Шульцев, он также был арестован по обвинению в получении особо крупной взятки.Местный политический совет Великого Новгорода в соответствии с партийным уставом принял решение о приостановке его членства в партии "Единая Россия".
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новгородская область, москва, происшествия, великий новгород, единая россия
Новгородская область, Москва, Происшествия, Великий Новгород, Единая Россия
Суд арестовал главу Минтранса Новгородской области
Суд в Москве арестовал главу Минтранса Новгородской области Куранова