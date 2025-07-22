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Суд продлил арест обвиняемому в убийстве женщины и двух детей в Марий Эл
Суд продлил арест обвиняемому в убийстве женщины и двух детей в Марий Эл - РИА Новости, 22.07.2025
Суд продлил арест обвиняемому в убийстве женщины и двух детей в Марий Эл
Верховный суд Марий Эл продлил почти на 6 месяцев арест мужчине, обвиняемому в убийстве женщины и двоих ее маленьких детей, сообщила объединенная пресс-служба... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:32:00+03:00
2025-07-22T13:32:00+03:00
2025-07-22T13:32:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Верховный суд Марий Эл продлил почти на 6 месяцев арест мужчине, обвиняемому в убийстве женщины и двоих ее маленьких детей, сообщила объединенная пресс-служба судов республики. Ранее сообщалось, что 25 января в квартире в городе Звенигово обнаружили тела 29-летней женщины и двоих ее детей с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, включая малолетнего). По подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан сожитель потерпевшей. Как сообщили в региональном СУСК, 21 января между обвиняемым и его сожительницей произошла ссора, во время которой мужчина несколько раз ударил ножом женщину, а также находившихся в квартире двух ее малолетних детей. От полученных травм все они погибли. "В досудебной стадии производства по уголовному делу в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, продленная до 25 июля 2025 года. Постановлением Верховного суда Марий Эл от 22 июля мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого оставлена без изменения, срок содержания под стражей продлен до 11 января 2026 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250716/ubiystvo-2029395117.html
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россия, общество
Суд продлил арест обвиняемому в убийстве женщины и двух детей в Марий Эл
Суд продлил арест обвиняемому в убийстве женщины и 2 маленьких детей в Марий Эл