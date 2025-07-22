https://ria.ru/20250722/anapa-2030692873.html
В Анапе проверят видео с похоронами мужчины в обнаженном виде
В Анапе проверят видео с похоронами мужчины в обнаженном виде - РИА Новости, 22.07.2025
В Анапе проверят видео с похоронами мужчины в обнаженном виде
Полиция Анапы инициировала проверку по факту видеопубликации, на которой умершего мужчину хоронили в обнаженном виде и с пакетом на голове, сообщили в ГУМВД РФ... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T18:07:00+03:00
2025-07-22T18:07:00+03:00
2025-07-22T18:07:00+03:00
анапа
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. Полиция Анапы инициировала проверку по факту видеопубликации, на которой умершего мужчину хоронили в обнаженном виде и с пакетом на голове, сообщили в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором сотрудники ритуальных услуг в станице Анапы при организации похорон положили усопшего в гроб обнаженным. Единственным предметом одежды, как следует из видео, был черный пакет на голове умершего. "В сети интернет сотрудниками полиции выявлена видеопубликация, в которой граждане при захоронении родственника в станице Гастагаевской (город Анапа) обнаружили неподобающее предоставление ритуальных услуг… В ОМВД России по городу Анапа данный факт зарегистрирован. Инициировано проведение проверки", - говорится в сообщении. Отмечается, что сообщений в полицию от граждан по данному факту не поступало.
https://ria.ru/20250722/bastrykin--2030566893.html
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анапа, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Анапа, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
В Анапе проверят видео с похоронами мужчины в обнаженном виде
В Анапе проверят видео с похоронами голого мужчины с пакетом на голове