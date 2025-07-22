https://ria.ru/20250722/aktsii-2030669534.html

Эмиратская OCN International продала свои акции в "Русснефти"

Эмиратская OCN International продала свои акции в "Русснефти" - РИА Новости, 22.07.2025

Эмиратская OCN International продала свои акции в "Русснефти"

Эмиратская OCN International продала свои 16,33% акций в "Русснефти", которые приобрела в апреле, следует из материалов "Русснефти", покупатель при этом не... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T17:09:00+03:00

2025-07-22T17:09:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Эмиратская OCN International продала свои 16,33% акций в "Русснефти", которые приобрела в апреле, следует из материалов "Русснефти", покупатель при этом не раскрывается."Полное фирменное наименование ... лица, у которых прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: OCN International DMCC, место нахождение: Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в сообщении."Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которыми лицо имело право распоряжаться до наступления указанного основания: 48 039 600 / 16,33%... Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли)... право распоряжаться которыми лицо получило после наступления указанного основания: 0/ 0%", - добавляется в сообщении.В апреле, OCN International перешло 16,33% акций "Русснефти" в самостоятельное распоряжение. Как отмечал РИА Новости источник, знакомый с деталями сделки, эмиратская компания купила часть бывшего пакета швейцарской Glencore.

https://ria.ru/20250721/ekonomika-2030483606.html

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русснефть, акции