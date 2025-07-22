https://ria.ru/20250722/aktivnost-2030523871.html

"Уже поставляют": в США рассказали о подозрительной активности на Украине

"Уже поставляют": в США рассказали о подозрительной активности на Украине - РИА Новости, 22.07.2025

"Уже поставляют": в США рассказали о подозрительной активности на Украине

Нет никакого военного и стратегического смысла в поставках комплексов Patriot Украине, заявил экс-советник директора ЦРУ по экономическим вопросам Джеймс... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T03:25:00+03:00

2025-07-22T03:25:00+03:00

2025-07-22T03:25:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Нет никакого военного и стратегического смысла в поставках комплексов Patriot Украине, заявил экс-советник директора ЦРУ по экономическим вопросам Джеймс Рикардс в соцсети X."Что есть у Европы? Несколько комплексов, явно не десять, и не 14, о которых говорил Зеленский. Кроме того, эти системы не справились. Их уже три с половиной года Украине поставляют", — сказал он.Журналист также отметил, что вся система поставок вооружения через структуры НАТО выглядит подозрительно. По его словам, у альянса нет собственной армии, нет собственного бюджета, соответственно, бремя покупки ляжет на оборонные бюджеты европейских стран, которые и так не справляются с повышенными расходами.На прошлой неделе президент США Дональд Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим хозяин Белого дома заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250722/ukraina-2030514681.html

https://ria.ru/20250722/amerika-2030521455.html

https://ria.ru/20250721/ukraina-2030288881.html

украина

европа

сша

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в мире, украина, европа, сша, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), нато, евросоюз