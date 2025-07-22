Рейтинг@Mail.ru
"Уже поставляют": в США рассказали о подозрительной активности на Украине - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:25 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/aktivnost-2030523871.html
"Уже поставляют": в США рассказали о подозрительной активности на Украине
"Уже поставляют": в США рассказали о подозрительной активности на Украине - РИА Новости, 22.07.2025
"Уже поставляют": в США рассказали о подозрительной активности на Украине
Нет никакого военного и стратегического смысла в поставках комплексов Patriot Украине, заявил экс-советник директора ЦРУ по экономическим вопросам Джеймс... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T03:25:00+03:00
2025-07-22T03:25:00+03:00
в мире
украина
европа
сша
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944591217_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_f6f95a7569bca71ce9cfd4504d96590c.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Нет никакого военного и стратегического смысла в поставках комплексов Patriot Украине, заявил экс-советник директора ЦРУ по экономическим вопросам Джеймс Рикардс в соцсети X."Что есть у Европы? Несколько комплексов, явно не десять, и не 14, о которых говорил Зеленский. Кроме того, эти системы не справились. Их уже три с половиной года Украине поставляют", — сказал он.Журналист также отметил, что вся система поставок вооружения через структуры НАТО выглядит подозрительно. По его словам, у альянса нет собственной армии, нет собственного бюджета, соответственно, бремя покупки ляжет на оборонные бюджеты европейских стран, которые и так не справляются с повышенными расходами.На прошлой неделе президент США Дональд Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим хозяин Белого дома заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030514681.html
https://ria.ru/20250722/amerika-2030521455.html
https://ria.ru/20250721/ukraina-2030288881.html
украина
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944591217_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_c56b70421516c38ba80c7ecd00525780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, сша, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), нато, евросоюз
В мире, Украина, Европа, США, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Евросоюз
"Уже поставляют": в США рассказали о подозрительной активности на Украине

Экс-советник ЦРУ Рикардс: Patriot ничего не изменили на Украине за три года

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaРакетные системы ПВО Patriot
Ракетные системы ПВО Patriot - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Ракетные системы ПВО Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Нет никакого военного и стратегического смысла в поставках комплексов Patriot Украине, заявил экс-советник директора ЦРУ по экономическим вопросам Джеймс Рикардс в соцсети X.
"Что есть у Европы? Несколько комплексов, явно не десять, и не 14, о которых говорил Зеленский. Кроме того, эти системы не справились. Их уже три с половиной года Украине поставляют", — сказал он.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Экс-премьер Украины рассказал, как США ударят по Киеву
00:28
Журналист также отметил, что вся система поставок вооружения через структуры НАТО выглядит подозрительно. По его словам, у альянса нет собственной армии, нет собственного бюджета, соответственно, бремя покупки ляжет на оборонные бюджеты европейских стран, которые и так не справляются с повышенными расходами.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
"Она вынудила": на Западе раскрыли, как Россия мешает США на Украине
02:31
Одновременно с этим хозяин Белого дома заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
"Я календарь переверну!" Украине осталось меньше пятидесяти дней
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаЕвропаСШАДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала