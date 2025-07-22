https://ria.ru/20250722/afp-2030726054.html

Интерпол отменил запрос Японии на арест одного из основателей Greenpeace*

Интерпол отменил запрос Японии на арест одного из основателей Greenpeace* - РИА Новости, 22.07.2025

Интерпол отменил запрос Японии на арест одного из основателей Greenpeace*

Интерпол во вторник отменил запрос Японии на арест канадского капитана Пола Уотсона, одного из основателей природоохранных организаций Greenpeace* и Sea... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T21:19:00+03:00

2025-07-22T21:19:00+03:00

2025-07-22T21:19:00+03:00

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ПАРИЖ, 22 июл – РИА Новости. Интерпол во вторник отменил запрос Японии на арест канадского капитана Пола Уотсона, одного из основателей природоохранных организаций Greenpeace* и Sea Shepherd, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление адвоката активиста Уильяма Жюлье. Адвокат сообщил, что комиссия Интерпола по контролю за данными считает этот ордер не соответствующим стандартам Интерпола, ссылаясь на несоразмерный характер обвинений, возможную лишь косвенную причастность Уотсона (что оспаривается), значительный срок, прошедший с момента предполагаемых событий, отказ Дании выдать его и тот факт, что ряд других стран отказались действовать в соответствии с японскими запросами об аресте или экстрадиции. Информацию подтвердил представитель Интерпола, отметив, что комиссия по контролю за данными решила удалить "красное уведомление". "Это решение не по существу дела и не по событиям, произошедшим в 2010 году, а основано на правилах Интерпола по управлению данными. Решение комиссии было принято в свете новых фактов, включая отказ Дании выдать господина Уотсона", - сообщил он. Согласно выдержкам из решения комиссии, которые приводит агентство, этот случай продемонстрировал стратегический характер дела и его символическое значение, выходящее за рамки его фактического содержания, что "может свидетельствовать о наличии политической составляющей в этом деле". Красное уведомление – это официальный запрос одной из стран-участниц Интерпола о розыске и временном задержании лица для его последующей экстрадиции. В конце декабря 2024 года Уотсон прибыл после освобождения из-под стражи в Гренландии во Францию, у властей которой он ранее просил политическое убежище и гражданство. Уотсон был освобожден из-под стражи после пяти месяцев ареста, а в запросе Японии на его экстрадицию было отказано. Пол Уотсон, один из основателей Greenpeace*, в 1977 году был исключен из организации из-за несогласия с ее политикой ненасилия. Он основал Общество охраны морской фауны, известное как Sea Shepherd. В конце 2022 года его исключили из совета директоров общества, которое он обвинял в отходе от независимой политики в пользу сотрудничества с правительствами. Тогда Уотсон создал свою собственную организацию Captain Paul Watson Foundation.* Организация, признанная в России нежелательной

https://ria.ru/20250604/greenpeace-2020764940.html

https://ria.ru/20250604/makron-2020835091.html

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в мире, япония, дания, россия, пол уотсон (greenpeace), интерпол, greenpeace, sea shepherd