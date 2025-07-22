Аэропорт Сочи работает в штатном режиме
Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 22 июл - РИА Новости. Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме, девять рейсов на вылет задержаны в аэропорту Сочи в связи с поздним прибытием воздушных судов из других регионов, а также по производственным причинам авиаперевозчиков, заявили РИА Новости в пресс-службе сочинской авиагавани.
"Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, обслуживает воздушные суда в порядке очерёдности. По состоянию на 09.15 (мск - ред.) на вылет задержано (более 2 часов - ред.) 7 рейсов - в связи с поздним прибытием воздушных судов из других регионов, и 2 рейса - по производственным причинам у авиаперевозчиков", - говорится в сообщении.
Скопления пассажиров в аэропорту Сочи нет, сказали РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Уточняется, что из-за вводимых ограничений в аэропортах Московского авиационного узла в течение дня авиакомпании продолжат стабилизировать полетное расписание.
По сведениям онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержаны (на более двух часов) рейсы на вылет из Сочи по направлению в Москву, Самару, Казань, Новосибирск, Батуми (Грузия), Стамбул (Турция), Анталья (Турция), отменены рейсы в Псков и Москву. Также задержаны на прилет в Сочи рейсы из Омска, Самары, Перми, Москвы, Стамбула (Турция), Антальи (Турция), Еревана (Армения), Тбилиси (Грузия), Батуми (Грузия), отменены рейсы из Еревана (Армения), Москвы и Пскова.
Аэропорт Сочи также сообщил, что пассажиры задерживаемых рейсов обеспечиваются всем необходимым в соответствии с законодательством: питанием, прохладительными напитками, а в случае длительной задержки - размещают в гостинице.