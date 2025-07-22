https://ria.ru/20250722/aeroport-2030527764.html
В аэропорту Самары сняли ограничения
В аэропорту Самары сняли ограничения - РИА Новости, 22.07.2025
В аэропорту Самары сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары сняли, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T05:02:00+03:00
2025-07-22T05:02:00+03:00
2025-07-22T05:02:00+03:00
самара
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
курумоч (аэропорт)
безопасность
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары сняли, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Самара ("Курумоч"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко.
https://ria.ru/20250722/aeroport-2030520588.html
самара
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самара, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт), безопасность
Самара, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Курумоч (аэропорт), Безопасность
В аэропорту Самары сняли ограничения
В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов