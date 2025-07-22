https://ria.ru/20250722/advokaty-2030618286.html

Глава Минюста рассказал об участии адвокатов в СВО

Глава Минюста рассказал об участии адвокатов в СВО - РИА Новости, 22.07.2025

Глава Минюста рассказал об участии адвокатов в СВО

Российские адвокаты приняли серьезное участие в СВО, из общего количества 24 погибли, а 36 сейчас залечивают раны, сообщил министр юстиции РФ Константин... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T14:25:00+03:00

2025-07-22T14:25:00+03:00

2025-07-22T14:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

константин чуйченко

владимир путин

общество

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Российские адвокаты приняли серьезное участие в СВО, из общего количества 24 погибли, а 36 сейчас залечивают раны, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. "Хотел бы отметить, что адвокаты приняли очень серьезное участие в специальной военной операции. У нас было 58 адвокатов мобилизовано, а на добровольческой основе пошло 218 человек. Это очень серьезная цифра, и это говорит как раз об очень глубокой и правильной гражданской позиции российской адвокатуры. К сожалению, 24 адвоката погибло и 36 в настоящее время являются ранеными", - сказал Чуйченко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, сейчас в России 75 тысяч действующих адвокатов. Но после принятия закона о судебных представительствах их количество может вырасти до 100 тысяч.

https://ria.ru/20250521/putiny-2018180452.html

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россия, константин чуйченко, владимир путин, общество