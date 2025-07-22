https://ria.ru/20250722/advokat-2030535733.html

Бывший адвокат одного из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" ушел на СВО

Бывший адвокат одного из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" ушел на СВО - РИА Новости, 22.07.2025

Бывший адвокат одного из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" ушел на СВО

Адвокат Александр Ярин, ранее представлявший интересы фигуранта уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле" Алишера Касимова, ушел добровольцем на СВО,... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T07:31:00+03:00

2025-07-22T07:31:00+03:00

2025-07-22T07:31:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

красногорск

крокус сити холл

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Адвокат Александр Ярин, ранее представлявший интересы фигуранта уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле" Алишера Касимова, ушел добровольцем на СВО, сообщила РИА Новости мать Касимова. "Ярин добровольцем ушел на СВО, в связи с этим он перестал представлять интересы Касимова", - рассказала собеседница агентства. Эту информацию РИА Новости подтвердили и некоторые коллеги Ярина. Касимов - гражданин РФ, он сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Касимов ранее заявлял в суде, что не признает вину и не знал о планах квартиросъемщиков устроить теракт. Касимов также единственный фигурант дела, на суды к которому регулярно приходят родственники. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250721/sud-2030479879.html

https://ria.ru/20250417/krokus-2011722432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, красногорск, крокус сити холл