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Бывший адвокат одного из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" ушел на СВО - РИА Новости, 22.07.2025
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
07:31 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/advokat-2030535733.html
Бывший адвокат одного из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" ушел на СВО
Бывший адвокат одного из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" ушел на СВО - РИА Новости, 22.07.2025
Бывший адвокат одного из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" ушел на СВО
Адвокат Александр Ярин, ранее представлявший интересы фигуранта уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле" Алишера Касимова, ушел добровольцем на СВО,... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T07:31:00+03:00
2025-07-22T07:31:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
красногорск
крокус сити холл
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Адвокат Александр Ярин, ранее представлявший интересы фигуранта уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле" Алишера Касимова, ушел добровольцем на СВО, сообщила РИА Новости мать Касимова. "Ярин добровольцем ушел на СВО, в связи с этим он перестал представлять интересы Касимова", - рассказала собеседница агентства. Эту информацию РИА Новости подтвердили и некоторые коллеги Ярина. Касимов - гражданин РФ, он сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Касимов ранее заявлял в суде, что не признает вину и не знал о планах квартиросъемщиков устроить теракт. Касимов также единственный фигурант дела, на суды к которому регулярно приходят родственники. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250721/sud-2030479879.html
https://ria.ru/20250417/krokus-2011722432.html
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происшествия, россия, красногорск, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Красногорск, Крокус Сити Холл
Бывший адвокат одного из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" ушел на СВО

Бывший адвокат одного из фигурантов дела о теракте в Крокусе Ярин ушел на СВО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Адвокат Александр Ярин, ранее представлявший интересы фигуранта уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле" Алишера Касимова, ушел добровольцем на СВО, сообщила РИА Новости мать Касимова.
"Ярин добровольцем ушел на СВО, в связи с этим он перестал представлять интересы Касимова", - рассказала собеседница агентства.
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21 июля, 18:38
Эту информацию РИА Новости подтвердили и некоторые коллеги Ярина.
Касимов - гражданин РФ, он сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Касимов ранее заявлял в суде, что не признает вину и не знал о планах квартиросъемщиков устроить теракт. Касимов также единственный фигурант дела, на суды к которому регулярно приходят родственники.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияКрасногорскКрокус Сити Холл
 
 
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