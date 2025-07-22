Бывший адвокат одного из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" ушел на СВО
Бывший адвокат одного из фигурантов дела о теракте в Крокусе Ярин ушел на СВО
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Адвокат Александр Ярин, ранее представлявший интересы фигуранта уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле" Алишера Касимова, ушел добровольцем на СВО, сообщила РИА Новости мать Касимова.
"Ярин добровольцем ушел на СВО, в связи с этим он перестал представлять интересы Касимова", - рассказала собеседница агентства.
Эту информацию РИА Новости подтвердили и некоторые коллеги Ярина.
Касимов - гражданин РФ, он сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Касимов ранее заявлял в суде, что не признает вину и не знал о планах квартиросъемщиков устроить теракт. Касимов также единственный фигурант дела, на суды к которому регулярно приходят родственники.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.