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Жители Запорожья ждут освобождения города, заявил Балицкий - РИА Новости, 21.07.2025
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10:53 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/zhiteli-2030366817.html
Жители Запорожья ждут освобождения города, заявил Балицкий
Жители Запорожья ждут освобождения города, заявил Балицкий - РИА Новости, 21.07.2025
Жители Запорожья ждут освобождения города, заявил Балицкий
Жители подконтрольного Киеву Запорожья ждут освобождения города, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T10:53:00+03:00
2025-07-21T10:53:00+03:00
запорожье
запорожская область
россия
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Жители подконтрольного Киеву Запорожья ждут освобождения города, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По словам Балицкого, люди хотят, чтобы к ним вернулась истинная история, правда и справедливость. "Люди, живущие в Запорожье, ждут освобождения города. Ждут те, кто долгое время живут в оккупации оголтелых ТЦКашников (ТЦК - территориальный центр комплектования, аналог военкомата - ред.), где все построено на то, чтобы пускать людей в жернова", - сказал Балицкий. Также он подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что город Запорожье, как и другие населенные пункты региона, находящиеся под контролем ВСУ, будут освобождены от киевского режима. Балицкий заявил, что власти всегда готовы поддержать и даже на расстоянии приложить все усилия для защиты этих людей. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250720/balitskij-2030220898.html
https://ria.ru/20250720/obstanovka-2029994482.html
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запорожье, запорожская область, россия, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Запорожье, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Жители Запорожья ждут освобождения города, заявил Балицкий

Балицкий: жители подконтрольного Киеву Запорожья ждут освобождения города

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЕвгений Балицкий
Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Евгений Балицкий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Жители подконтрольного Киеву Запорожья ждут освобождения города, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По словам Балицкого, люди хотят, чтобы к ним вернулась истинная история, правда и справедливость.
Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Балицкий рассказал об освобождении населенных пунктов в Запорожской области
20 июля, 03:03
"Люди, живущие в Запорожье, ждут освобождения города. Ждут те, кто долгое время живут в оккупации оголтелых ТЦКашников (ТЦК - территориальный центр комплектования, аналог военкомата - ред.), где все построено на то, чтобы пускать людей в жернова", - сказал Балицкий.
Также он подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что город Запорожье, как и другие населенные пункты региона, находящиеся под контролем ВСУ, будут освобождены от киевского режима.
Балицкий заявил, что власти всегда готовы поддержать и даже на расстоянии приложить все усилия для защиты этих людей.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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ЗапорожьеЗапорожская областьРоссияЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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