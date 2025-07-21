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Житель Томска получил срок за стрельбу в подростков на самокатах
Житель Томска получил срок за стрельбу в подростков на самокатах - РИА Новости, 21.07.2025
Житель Томска получил срок за стрельбу в подростков на самокатах
Суд в Томске приговорил к девяти годам колонии 62-летнего местного жителя, который в пьяном виде из обреза стрелял в мешавших ему подростках на самокатах,... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T11:04:00+03:00
2025-07-21T11:04:00+03:00
2025-07-21T11:04:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 21 июл – РИА Новости. Суд в Томске приговорил к девяти годам колонии 62-летнего местного жителя, который в пьяном виде из обреза стрелял в мешавших ему подростках на самокатах, сообщает в понедельник СУСК по Томской области. "Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении. Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30, пунктам "в", "и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ). По данным следствия, вечером 14 октября 2024 года мужчина в своей квартире в одном из домов по улице Железнодорожной в Томске распивал спиртные напитки. В это время около его дома на улице двое детей катались на самокатах, выполняя различные трюки и, по мнению мужчины, громко шумели. "Тогда он с целью убийства малолетних взял хранившийся в квартире обрез охотничьего ружья и из хулиганских побуждений произвел с балкона один выстрел, направляя при этом оружие в сторону катающихся на самокатах мальчиков. Однако преступный умысел злоумышленника не был реализован до конца, поскольку потерпевшие активно передвигались на самокатах, вследствие чего пуля не достигла цели", - говорится в сообщении. Кроме того, суд установил, что мужчина незаконно приобрел и хранил в квартире дымный и бездымный порох. "В ходе следствия вину в содеянном мужчина признал частично. По ходатайству следователя в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в следственном управлении.
https://ria.ru/20250708/peterburg-2027851842.html
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происшествия, томск, россия, томская область
Происшествия, Томск, Россия, Томская область
Житель Томска получил срок за стрельбу в подростков на самокатах
Житель Томска получил 9 лет колонии за стрельбу в подростков на самокатах
НОВОСИБИРСК, 21 июл – РИА Новости. Суд в Томске приговорил к девяти годам колонии 62-летнего местного жителя, который в пьяном виде из обреза стрелял в мешавших ему подростках на самокатах, сообщает в понедельник СУСК по Томской области.
"Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30, пунктам "в", "и" части 2 статьи 105 УК РФ
(покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ).
По данным следствия, вечером 14 октября 2024 года мужчина в своей квартире в одном из домов по улице Железнодорожной
в Томске
распивал спиртные напитки. В это время около его дома на улице двое детей катались на самокатах, выполняя различные трюки и, по мнению мужчины, громко шумели.
"Тогда он с целью убийства малолетних взял хранившийся в квартире обрез охотничьего ружья и из хулиганских побуждений произвел с балкона один выстрел, направляя при этом оружие в сторону катающихся на самокатах мальчиков. Однако преступный умысел злоумышленника не был реализован до конца, поскольку потерпевшие активно передвигались на самокатах, вследствие чего пуля не достигла цели", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд установил, что мужчина незаконно приобрел и хранил в квартире дымный и бездымный порох.
"В ходе следствия вину в содеянном мужчина признал частично. По ходатайству следователя в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в следственном управлении.