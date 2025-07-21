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В Волгоградской области женщина и ребенок погибли от удара током в душе
В Волгоградской области женщина и ребенок погибли от удара током в душе - РИА Новости, 21.07.2025
В Волгоградской области женщина и ребенок погибли от удара током в душе
Женщина и ее семилетний внук погибли от удара током, когда мылись в летнем душе в частном доме в Волгоградской области, СК завел дело, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T10:32:00+03:00
2025-07-21T10:32:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 21 июл - РИА Новости. Женщина и ее семилетний внук погибли от удара током, когда мылись в летнем душе в частном доме в Волгоградской области, СК завел дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. По данным ведомства, следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам" после гибели 55-летней женщины и ее семилетнего внука, чьи тела были обнаружены 18 июля в летнем душе во дворе частного дома в поселке Эльтон. "Во время водных процедур женщина и её малолетний внук получили смертельное поражение электрическим током. Пострадавшие скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что освещение в летнем душе смонтировал владелец дома, протянув электрический удлинитель от дома в 2024 году.
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происшествия, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгоградской области женщина и ребенок погибли от удара током в душе
В Волгоградской области женщина и ее внук погибли от удара током в летнем душе
ВОЛГОГРАД, 21 июл - РИА Новости. Женщина и ее семилетний внук погибли от удара током, когда мылись в летнем душе в частном доме в Волгоградской области, СК завел дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам" после гибели 55-летней женщины и ее семилетнего внука, чьи тела были обнаружены 18 июля в летнем душе во дворе частного дома в поселке Эльтон.
"Во время водных процедур женщина и её малолетний внук получили смертельное поражение электрическим током. Пострадавшие скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что освещение в летнем душе смонтировал владелец дома, протянув электрический удлинитель от дома в 2024 году.