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В Волгоградской области женщина и ребенок погибли от удара током в душе

В Волгоградской области женщина и ребенок погибли от удара током в душе - РИА Новости, 21.07.2025

В Волгоградской области женщина и ребенок погибли от удара током в душе

Женщина и ее семилетний внук погибли от удара током, когда мылись в летнем душе в частном доме в Волгоградской области, СК завел дело, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T10:32:00+03:00

2025-07-21T10:32:00+03:00

2025-07-21T10:32:00+03:00

происшествия

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 21 июл - РИА Новости. Женщина и ее семилетний внук погибли от удара током, когда мылись в летнем душе в частном доме в Волгоградской области, СК завел дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. По данным ведомства, следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам" после гибели 55-летней женщины и ее семилетнего внука, чьи тела были обнаружены 18 июля в летнем душе во дворе частного дома в поселке Эльтон. "Во время водных процедур женщина и её малолетний внук получили смертельное поражение электрическим током. Пострадавшие скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что освещение в летнем душе смонтировал владелец дома, протянув электрический удлинитель от дома в 2024 году.

https://ria.ru/20250531/voditel-2020179188.html

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происшествия, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)