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Зеленский анонсировал новую встречу с делегацией России в Турции - РИА Новости, 21.07.2025
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21:03 21.07.2025 (обновлено: 21:25 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030499894.html
Зеленский анонсировал новую встречу с делегацией России в Турции
Зеленский анонсировал новую встречу с делегацией России в Турции - РИА Новости, 21.07.2025
Зеленский анонсировал новую встречу с делегацией России в Турции
Российская и украинская делегации планируют провести следующую встречу в предстоящую среду в Турции, заявил в обращении Владимир Зеленский. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T21:03:00+03:00
2025-07-21T21:25:00+03:00
в мире
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рустем умеров
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российская и украинская делегации планируют провести следующую встречу в предстоящую среду в Турции, заявил в обращении Владимир Зеленский.&quot;Сегодня я обсудил с (секретарем СНБО. — Прим. ред.) Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров сообщил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей&quot;, — заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.Стороны провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Также Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести очередной раунд переговоров на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе подтвердил РИА Новости информацию о таком предложении. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.Сегодня источник в Москве сообщил РИА Новости, что на новой встрече предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение некоторых гуманитарных вопросов.
https://ria.ru/20250721/peregovory-2030400661.html
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в мире, турция, россия, москва, владимир зеленский, рустем умеров, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Турция, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Зеленский анонсировал новую встречу с делегацией России в Турции

Зеленский: Украина планирует провести встречу с Россией в среду в Турции 23 июля

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российская и украинская делегации планируют провести следующую встречу в предстоящую среду в Турции, заявил в обращении Владимир Зеленский.
«

"Сегодня я обсудил с (секретарем СНБО. — Прим. ред.) Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров сообщил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей", — заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Умеров возглавит делегацию Украины на переговорах с Россией, заявили в Раде
Вчера, 13:36
Стороны провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Также Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести очередной раунд переговоров на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе подтвердил РИА Новости информацию о таком предложении. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.
Сегодня источник в Москве сообщил РИА Новости, что на новой встрече предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение некоторых гуманитарных вопросов.
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Источник: Турция пока не получила сигналов по дате встречи России и Украины
Вчера, 18:14
 
В миреТурцияРоссияМоскваВладимир ЗеленскийРустем УмеровСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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