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Зеленский анонсировал новую встречу с делегацией России в Турции
Зеленский анонсировал новую встречу с делегацией России в Турции - РИА Новости, 21.07.2025
Зеленский анонсировал новую встречу с делегацией России в Турции
Российская и украинская делегации планируют провести следующую встречу в предстоящую среду в Турции, заявил в обращении Владимир Зеленский. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T21:03:00+03:00
2025-07-21T21:03:00+03:00
2025-07-21T21:25:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российская и украинская делегации планируют провести следующую встречу в предстоящую среду в Турции, заявил в обращении Владимир Зеленский."Сегодня я обсудил с (секретарем СНБО. — Прим. ред.) Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров сообщил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей", — заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.Стороны провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Также Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести очередной раунд переговоров на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе подтвердил РИА Новости информацию о таком предложении. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.Сегодня источник в Москве сообщил РИА Новости, что на новой встрече предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение некоторых гуманитарных вопросов.
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в мире, турция, россия, москва, владимир зеленский, рустем умеров, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Турция, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Зеленский анонсировал новую встречу с делегацией России в Турции
Зеленский: Украина планирует провести встречу с Россией в среду в Турции 23 июля