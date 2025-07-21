https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030499894.html

Зеленский анонсировал новую встречу с делегацией России в Турции

Зеленский анонсировал новую встречу с делегацией России в Турции - РИА Новости, 21.07.2025

Зеленский анонсировал новую встречу с делегацией России в Турции

Российская и украинская делегации планируют провести следующую встречу в предстоящую среду в Турции, заявил в обращении Владимир Зеленский. РИА Новости, 21.07.2025

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российская и украинская делегации планируют провести следующую встречу в предстоящую среду в Турции, заявил в обращении Владимир Зеленский."Сегодня я обсудил с (секретарем СНБО. — Прим. ред.) Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров сообщил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей", — заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.Стороны провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Также Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести очередной раунд переговоров на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе подтвердил РИА Новости информацию о таком предложении. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.Сегодня источник в Москве сообщил РИА Новости, что на новой встрече предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение некоторых гуманитарных вопросов.

https://ria.ru/20250721/peregovory-2030400661.html

https://ria.ru/20250721/turtsija-2030469059.html

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