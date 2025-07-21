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"Надвигающаяся катастрофа". Зеленскому сделали мрачное предупреждение
"Надвигающаяся катастрофа". Зеленскому сделали мрачное предупреждение - РИА Новости, 21.07.2025
"Надвигающаяся катастрофа". Зеленскому сделали мрачное предупреждение
Западные СМИ уже начали писать про Владимира Зеленского в критическом ключе, заметил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T18:56:00+03:00
2025-07-21T18:56:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Западные СМИ уже начали писать про Владимира Зеленского в критическом ключе, заметил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Образу Зеленского как "очередного Черчилля" пришел конец, и в СМИ появились критические материалы, которые раньше были бы названы "российской пропагандой". Надвигающаяся катастрофа очевидна, и общественность готовят к смене информационной повестки", — указал он.На прошлой неделе американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, заявил, что бывший главком ВСУ и украинский посол в Лондоне Валерий Залужный может стать президентом через несколько месяцев.В июле газета Financial Times писала, что администрация Зеленского столкнулась с обвинениями в скатывании к авторитаризму со стороны политиков, активистов и иностранных дипломатов из-за открытого преследования своих критиков с использованием чрезвычайных полномочий, которые позволяет режим военного времени.Срок полномочий украинского политика истек 20 мая прошлого года. Выборы в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Президент США Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
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в мире, лондон, сша, владимир зеленский, гленн дизен, сеймур херш, вооруженные силы украины
В мире, Лондон, США, Владимир Зеленский, Гленн Дизен, Сеймур Херш, Вооруженные силы Украины
"Надвигающаяся катастрофа". Зеленскому сделали мрачное предупреждение
Дизен: западные СМИ уже начали негативно говорить о Зеленском