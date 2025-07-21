https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030446689.html

Экстрасенс предрекла Зеленскому страшное. Финал удивит всех

Экстрасенс предрекла Зеленскому страшное. Финал удивит всех - РИА Новости, 21.07.2025

Экстрасенс предрекла Зеленскому страшное. Финал удивит всех

Когда мир все чаще говорит о возможной смене власти на Украине, мнения экспертов, журналистов и даже экстрасенсов становятся частью широкой дискуссии. Одним из... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T19:13:00+03:00

2025-07-21T19:13:00+03:00

2025-07-21T19:13:00+03:00

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028497954_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dd4702ca77869a9a9b32fcc7494ecfaf.jpg

Когда мир все чаще говорит о возможной смене власти на Украине, мнения экспертов, журналистов и даже экстрасенсов становятся частью широкой дискуссии. Одним из таких голосов стала российская таролог и экстрасенс Галина Янко, которая в недавнем интервью поделилась своими предсказаниями о судьбе Зеленского. Её слова прозвучали как пророчество не только о конце политической карьеры украинского лидера, но и о его личной трагедии."Он не уйдет"Галина Янко, известная своими предсказаниями, уверена - глава режима не покинет свой пост добровольно. По её словам, Зеленского выдворят с политической арены силой, и не только под давлением со стороны оппозиции внутри страны, но и по настоянию западных союзников."Он будет цепляться за власть до последнего. Ему очень тяжело расстаться с привилегиями и статусом. Но его уже никто не воспринимает всерьез - ни внутри страны, ни на Западе", - заявила Янко в беседе с журналистами.Согласно её словам, в ближайшее время Зеленский будет смещён, и произойдёт это не в результате выборов, а по сценарию, схожему с тем, что обсуждают западные аналитики.Так, Сеймур Херш, известный американский журналист, ранее сообщил, что в США действительно рассматривают вариант принудительной смены власти на Украине. Херш также утверждает, что на смену Зеленскому может прийти Валерий Залужный, бывший главком ВСУ, ныне находящийся на дипломатической должности в Великобритании."В темный подвал"По словам экстрасенса, даже если Зеленский и попытается бежать за границу, это не спасет его от бед. "На Украине начнутся гонения против него. Он попытается укрыться за границей, но за границей его ждут не лучше. Там будут и юридические трудности, и давление со стороны разных сил. Его путь - не вверх по лестнице, а вниз, в темный подвал", - образно описала предстоящую судьбу таролог.Также она отметила, что всё зло, причинённое миллионам украинцев, не пройдет безнаказанно. По её мнению, у Зеленского накопилась черная карма, за которую ему предстоит расплата. Не спасут и заработанные за годы правления средства:"Деньги, которые он накопил, не принесут пользы. Они исчезнут - через разорение, судебные дела, предательство. Судьба его очень печальна. И он это уже чувствует сам", - утверждает таролог.Кармический узел ЗеленскогоГалина Янко сравнила путь Зеленского с кармической петлей, в которую он сам себя загнал. Отказ от дипломатии, стремление к конфликту, опора на внешние силы и подавление инакомыслия — все это, по её мнению, не могло не привести к катастрофе."Когда человек берет на себя больше, чем способен нести, он рано или поздно ломается. Зеленский перешел все границы: он забыл, что означает быть главой государства. Он думал, что может играть роль лидера так же, как играл в сериале. Но жизнь — это не комедия, а трагедия", - говорит она.Сегодня многие политические аналитики отмечают снижение популярности Зеленского как внутри страны, так и за рубежом. В украинских СМИ уже звучат мнения о кризисе доверия к власти, а на Западе всё чаще звучат призывы к пересмотру поддержки Киева. Экономические проблемы, кадровые перестановки, критика в адрес Офиса президента, падение рейтингов и усталость общества — всё это создает условия для политического обвала.Кто придет на сменуНесмотря на мрачные прогнозы в отношении самого Зеленского, Галина Янко видит начало нового этапа для Украины. По её словам, боевые действия близятся к завершению, и на горизонте появляется новая политическая фигура, которая сможет наладить диалог с Россией. И этот финал может удивить всех."После ухода Зеленского начнется восстановление. Новый лидер - не обязательно Залужный - будет ориентирован на мир. Его политика будет способствовать нормализации отношений с Россией, и миллионы украинцев вдохнут с облегчением", - говорит экстрасенс.Она подчеркивает, что эпоха воинствующих политиков подходит к концу, и мир устал от конфронтации. Энергия, которую чувствует Янко в своем раскладе, указывает на смену общественных настроений в сторону диалога и стабильности.Янко предполагает, что Украина может стать мостом между Востоком и Западом, если к власти придёт более прагматичный политик. Эта точка зрения перекликается с мнением аналитиков, которые так же говорят о переосмыслении западной политики в отношении Киева.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский