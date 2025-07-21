https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030406258.html

Зеленский после взбучки в Белом доме образумился, заявил посол в Риме

Зеленский после взбучки в Белом доме образумился, заявил посол в Риме - РИА Новости, 21.07.2025

Зеленский после взбучки в Белом доме образумился, заявил посол в Риме

Владимир Зеленский после февральской "взбучки" в Белом доме на время образумился и послал свою делегацию на переговоры c Россией в Стамбул, но эффект от этого... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:07:00+03:00

2025-07-21T14:07:00+03:00

2025-07-21T14:07:00+03:00

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РИМ, 21 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский после февральской "взбучки" в Белом доме на время образумился и послал свою делегацию на переговоры c Россией в Стамбул, но эффект от этого "подзатыльника" пропал, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов. "За все прошедшее с 2014 года время был только один эпизод, когда Запад в лице президента США (Дональда) Трампа в ходе переговоров с Зеленским в Белом доме 28 февраля "не погладил его по головке", а реально дал объективную нелицеприятную оценку его действиям. Получив такой "подзатыльник", Зеленский как бы образумился, послал свою делегацию в Стамбул, где она провела два раунда переговоров с российскими представителями. Сейчас, когда эффект от той взбучки пропал, Зеленского вновь обласкали на саммитах "семерки" и НАТО, а также особенно - на конференции по восстановлению Украины в Риме, и он дал задний ход - переговоры в Стамбуле остановлены, он выпрашивает у Запада новые ракеты и дроны, то есть киевские вояки опять готовятся наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу", - заявил он в интервью агентству Nova. Парамонов заявил, что всем уже ясно, что оказываемая Западом военная помощь Киеву и заявления о всесторонней поддержке не приближают, а, наоборот, отдаляют дату окончательного урегулирования кризиса. "Следовательно, (они) влекут за собой все больше жертв, кровопролития, страданий ни в чем не повинных граждан", - добавил Парамонов. Россия, подчеркнул посол, ожидает, что правительство Италии однажды скажет Зеленскому "довольно, баста" и подтолкнет его к переговорам. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.

https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030348462.html

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