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"Это ты зря": к Зеленскому обратились после слов о России - РИА Новости, 21.07.2025
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04:08 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030330913.html
"Это ты зря": к Зеленскому обратились после слов о России
"Это ты зря": к Зеленскому обратились после слов о России - РИА Новости, 21.07.2025
"Это ты зря": к Зеленскому обратились после слов о России
Владимиру Зеленскому не стоит даже надеяться на то, что европейские партнеры Украины когда-нибудь передадут ему замороженные активы России, предупредил бывший... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T04:08:00+03:00
2025-07-21T04:08:00+03:00
в мире
россия
украина
владимир зеленский
олег соскин
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владимиру Зеленскому не стоит даже надеяться на то, что европейские партнеры Украины когда-нибудь передадут ему замороженные активы России, предупредил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Понятно, что никто не будет трогать эти деньги замороженные. Все же понимают: только тронь, а потом надо будет отдавать. Поэтому никто денег не даст, Зеленский. Это ты зря так думаешь — нечего даже думать про эти 300 миллиардов", — сказал он.Накануне глава киевского режима заявил, что министр иностранных дел Андрей Сибига обговорил с иностранными послами на Украине, помимо прочего, возможные юридические механизмы по использованию замороженных российских активов за рубежом.В пятницу замруководителя офиса Зеленского Ирина Мудрая заявила, что среди крупнейших противников в Европе по конфискации российских активов являются Бельгия, франция, Германия и Италия. Она добавила, что тех средств, которые хранятся в ЕС будет недостаточно для восстановления и модернизации Украины.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в стране.
https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030330582.html
https://ria.ru/20250715/zelenskiy-2029340954.html
https://ria.ru/20250720/svo-2030269918.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, олег соскин
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин
"Это ты зря": к Зеленскому обратились после слов о России

Соскин: Зеленскому не стоит даже думать о передаче Киеву российских активов

© AP Photo / Vadym SarakhanВладимир Зеленский на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Владимир Зеленский на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Vadym Sarakhan
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владимиру Зеленскому не стоит даже надеяться на то, что европейские партнеры Украины когда-нибудь передадут ему замороженные активы России, предупредил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
«
"Понятно, что никто не будет трогать эти деньги замороженные. Все же понимают: только тронь, а потом надо будет отдавать. Поэтому никто денег не даст, Зеленский. Это ты зря так думаешь — нечего даже думать про эти 300 миллиардов", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В Турции дали Зеленскому последний шанс
Вчера, 03:59
Накануне глава киевского режима заявил, что министр иностранных дел Андрей Сибига обговорил с иностранными послами на Украине, помимо прочего, возможные юридические механизмы по использованию замороженных российских активов за рубежом.
В пятницу замруководителя офиса Зеленского Ирина Мудрая заявила, что среди крупнейших противников в Европе по конфискации российских активов являются Бельгия, франция, Германия и Италия. Она добавила, что тех средств, которые хранятся в ЕС будет недостаточно для восстановления и модернизации Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
На Западе объяснили, на что идет Зеленский из-за США
15 июля, 23:10
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в стране.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
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20 июля, 15:01
 
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