"Это ты зря": к Зеленскому обратились после слов о России
Соскин: Зеленскому не стоит даже думать о передаче Киеву российских активов
© AP Photo / Vadym SarakhanВладимир Зеленский на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© AP Photo / Vadym Sarakhan
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владимиру Зеленскому не стоит даже надеяться на то, что европейские партнеры Украины когда-нибудь передадут ему замороженные активы России, предупредил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
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"Понятно, что никто не будет трогать эти деньги замороженные. Все же понимают: только тронь, а потом надо будет отдавать. Поэтому никто денег не даст, Зеленский. Это ты зря так думаешь — нечего даже думать про эти 300 миллиардов", — сказал он.
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Накануне глава киевского режима заявил, что министр иностранных дел Андрей Сибига обговорил с иностранными послами на Украине, помимо прочего, возможные юридические механизмы по использованию замороженных российских активов за рубежом.
В пятницу замруководителя офиса Зеленского Ирина Мудрая заявила, что среди крупнейших противников в Европе по конфискации российских активов являются Бельгия, франция, Германия и Италия. Она добавила, что тех средств, которые хранятся в ЕС будет недостаточно для восстановления и модернизации Украины.
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После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в стране.